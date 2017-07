Nicaragua finaliza alegatos hoy en la CIJ

Nicaragua presentará hoy ante la Corte Centroamérica de Justicia (CIJ) sus alegatos finales en caso de los diferendos limítrofes marítimos con Costa Rica con un posible escenario favorable, puesto que los argumentos ofrecidos por Costa Rica no parecen ser contundentes, valoraron expertos en derecho internacional.

Costa Rica terminó de presentar sus alegatos el lunes pasado dejando, según los expertos, los puntos favorables para Nicaragua, pero “no debemos sentirnos tan seguros ni cantar victoria para nada. El fallo pudiera darse para diciembre o enero y hay que esperar si los magistrados no solicitan algo o si las partes tengan algo más que presentarle a la Corte”, valoró el Dr. Manuel Madriz, experto en derecho internacional.

“Está claro que Punta de Castilla es el punto de partida de la frontera en el Caribe y no es tan fácil desestimar los argumentos de Nicaragua como pretende Costa Rica, pero en el 2015 ya tuvimos una sentencia (en un diferendo con Costa Rica) que a mí no me gustó, porque había muchos puntos que al parecer fueron desestimados”, agregó.

Luego de la presentación de argumentos de Costa Rica, no parece haber razones para estar preocupados, indicó el Dr. Mauricio Herdocia, especialista en derecho internacional.

“Es más limpia la posibilidad de que la Corte dé un resultado equitativo y justo. La propia jurisprudencia de la Corte garantiza algún tipo de seguridad para Nicaragua”, recalcó Herdocia.

En el caso de la delimitación del mar territorial en el Caribe, Costa Rica no pudo contrarrestar los puntos favorables de Nicaragua en esa zona, que están respaldados por el tratado Jerez-Cañas y ratificados por el laudo Alexander, explicó Herdocia.

Explicó que la misma Costa Rica hizo un tratado con Colombia en 1977 que, aunque no ha sido ratificado por su Asamblea Nacional, dejó un punto de referencia de delimitación en el Caribe y ese punto ha sido respetado por Colombia y Panamá. Al mismo tiempo, ese punto de referencia fortalece la posición de Nicaragua, porque permite determinar un espacio marítimo que ya fue otorgado a los nicaragüenses por la CIJ en el año 2012.