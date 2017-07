Trazabilidad, clave para que carne nica entre a Europa

En 2016, Nicaragua exportó US$420.41 millones, de los cuales US$6.1 millones se dirigieron a un solo destino europeo, España, según cifras del Banco Central de Nicaragua.

Las normas de importación de carne y derivados están completamente armonizadas en todos los miembros de la Unión Europea (UE), indica la Dirección General de Sanidad y Protección a los Consumidores, en un documento facilitado en su sitio web, cuyo objetivo es garantizar que los productos importados tengan los mismos estándares de calidad que los producidos en Europa, en términos de higiene, seguridad de los consumidores y salud de los animales.

“La legislación alimentaria de la UE insiste mucho en los procesos de control a lo largo de toda la cadena alimenticia, desde la granja hasta la mesa”, señala el documento Condiciones de importación de carne fresca y productos cárnicos en la UE, de la Dirección General de Sanidad y Protección a los Consumidores. La trazabilidad del ganado bovino es la capacidad de seguir el rastro del animal, desde que nace hasta la faena e industrialización, registrando datos tales como, nacimiento, sexo, raza y sus movimientos, lo cual constituye la principal barrera para ingresar al mercado Europeo.

Onel Pérez, director ejecutivo de Canicarne, explica que, para abrirse paso en mercados más exigentes como el europeo, es necesario trabajar más en el tema de trazabilidad, calidad del producto y exigencia propia de los destinos.

“No contamos con un ganado que esté trazado desde que nace hasta que se sacrifica y se le siga su rastro hasta que llegue al consumidor, aunque hay trazabilidad en el país, todavía es poca comparada con la que tenemos que hacer. Además tenemos que ver cómo está la calidad que se requiere para exportar a Europa y con todas las exigencias que pide esta región”, expresó Pérez, durante un reciente evento en el que se firmó un convenio para la implementación del proyecto Ganadería Sostenible Natural Certificada.

Consultado al respecto, el ingeniero Ángel Morales Castillo, presidente de la Cámara de Industria y Comercio Nicaragüense Alemana, dijo que “la carne todavía no ha logrado ingresar al mercado europeo o alemán por el asunto de la trazabilidad, hay requerimientos y exigencias que todavía no se logran, todavía no se llega al punto donde sea posible y factible”.

Michael Healy, presidente de Upanic, coincide con Pérez en que el tema de trazabilidad es uno de los retos del sector para poder exportar a Europa, un mercado en el que Nicaragua tiene grandes oportunidades gracias a la calidad de su producto.

“El problema con las exportaciones de carne hacia Europa, es bien simple, la mayoría de los productores de este país no están certificados en inocuidad y trazabilidad. Es una lástima ver que tenemos un mercado que lo firmamos muchos años atrás y que no hemos podido exportar. Es un mercado muy interesante que demanda carne de calidad y nosotros los nicaragüenses por tradición producimos carne de calidad”, señaló.

Mejores precios

Para Healy, el tema de los incentivos es clave para mejorar las prácticas y condiciones de las fincas.

Agregó que el trabajo en estos temas ha permitido grandes avances, pero “no a la velocidad que se necesita”, parte de estos son dos fincas que cuentan con inocuidad, trazabilidad y todas las condiciones para exportar a Europa.

“En Nicaragua hay dos fincas de este tipo, lo que sí estamos viendo es cómo se multiplican para que los mataderos vengan y puedan sacrificar y exportar hacia Europa”, informó. Por su parte Onel Pérez, de Canicarne, indica que se están “tomando medidas para incursionar en el mercado Europeo y esta es una de ellas (la firma del convenio)”. Lo que traería mayor prestigio al producto y mejores precios. Según el Cetrex el precio promedio por cada kilogramo de carne en 2016 se mantuvo en US$4.5.

“Tenemos distintas ventajas al incursionar en el mercado europeo, primero la carne adquiere mayor prestigio porque no cualquier carne llega a Europa; segundo, vamos a poder adquirir un mejor precio, el doble de lo que estamos adquiriendo actualmente por exportación”. Pérez estima la cuota de exportación a Europa en 25,000 novillos anuales.

La Dirección General de Sanidad y Protección a los Consumidores señala normas generales que deben cumplir los productos cárnicos que ingresen a esa región, como una certificación veterinaria, que consiste en el reconocimiento de la autoridad competente del país exportador. Una segunda norma implica formar parte de una lista de países autorizados, para ello el país debe tener una autoridad veterinaria competente, pertenecer a la Organización Mundial de Sanidad Animal (Nicaragua forma parte de esta) y presentar un sistema de vigilancia para corroborar el cumplimiento de los requisitos de la UE con respecto a los residuos de medicamentos veterinarios, plaguicidas y contaminantes.

La Comisión Europea ofrece facilidades para reforzar la infraestructura, asistencia técnica y capacidad institucional de países en vías de desarrollo para cumplir los requisitos de importación de la UE.