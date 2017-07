PwC: salarios crecen a menor ritmo en Centroamérica

La firma consultora Price Waterhouse Coopers (PwC) presentó ayer los resultados de la encuesta salarial 2017, en la que señala que los salarios en Nicaragua crecieron este año a menor ritmo que en 2016, al pasar de 6% a 5.4%. La empresa encuestó a más de 60 empresas del país entre nacionales y transnacionales.

“Hay un crecimiento hacia la baja en el sentido que porcentualmente no se ha estado creciendo igual que otros años, por una serie de factores económicos, políticos, más que de país son a nivel mundial, y eso afecta las economías de las empresas y la inversión en salarios”, dijo Victoria Scott, gerente de PwC Costa Rica.

Scott explicó que las posiciones ejecutivas son las que han mostrado mayor crecimiento (4.9%) mientras que los puestos no ejecutivos, jefaturas operativas, crecieron 5.8%. “En la encuesta anterior el salario creció 6%, va disminuyendo, no es que no crezca ni que hayan bajado los salarios”, insistió la representante.

La gerente de PwC también planteó que la baja en los salarios es una tendencia global, que se ha reflejado a nivel de Centroamérica. “Los resultados de los incrementos en los salarios a nivel de la región fueron de uno o dos puntos porcentuales por debajo de lo que había crecido el año pasado. El comportamiento por región es igual”, agregó.

Sector financiero con mejores salarios

En el caso de Nicaragua, entre los sectores que han mostrado un mejor crecimiento salarial es el financiero el cual, a su criterio, tiene mucha competitividad. El sector que tuvo menos aumento en la encuesta fue el sector industrial, “con un crecimiento más conservador que el resto”, destacó.

Por su parte, el consultor senior de PwC Nicaragua, Álvaro Domínguez, mencionó que la encuesta se realizó a 60 empresas de segmentos industriales comerciales, financieros, servicios y agroindustriales. “Estos datos sirven como herramienta para retener al personal y mejorarlo dentro de las organizaciones”, comentó.