Baja expectativa por el canal interoceánico

La expectativa sobre la construcción del canal interoceánico descendió a 55.2% en junio, el 8.2% menos con relación al mes de abril pasado cuando era de 63.4%, refleja la encuesta de M&R Consultores, divulgada este jueves.

Es el nivel más bajo de expectativa sobre la posibilidad de que se construya la megaobra en Nicaragua, según las encuestas de M&R. En diciembre de 2014 era de 74.1% y desde entonces ha experimentado una baja hasta llegar a 55.2% en junio de 2017.

“Lo que sucede es que el canal interoceánico, como proyecto, ha estado dormido. No se ha sabido nada. Hasta ahora parece que empiezan a salir noticias que tiene que ver con eso, pero al no estar el canal en las noticias, en el aire, la opinión pública piensa que el canal ya no está.

La verdad es que la gente sigue en su imaginario teniendo una confianza, una esperanza en ese gran proyecto y creen que va a contribuir a que el país salga adelante”, comentó Raúl Obregón, gerente general de M&R. Sin embargo, el 72.8% de los encuestados dice estar a favor del proyecto; el 68.6% cree que su construcción traería beneficios al país y el 27.4% opina que no beneficiaría en nada a Nicaragua.

“Es normal, la gente ve que las cosas no avanzan”, señaló el consultor Francisco Javier Bautista Lara. “ La gente sigue teniendo la esperanza de que eso sea posible”.

“Hay que ver que la construcción del canal es una aspiración de cinco siglos de Nicaragua, desde (la época de) Gil González se habla del canal y la gente sigue pensando en esa posibilidad, y si no se hace ahorita, pues se hará dentro de 10, 20 o 100 años. En la mentalidad del nicaragüense ese tema está ahí, en la células históricas de Nicaragua”, opinó.