Nicaragua está arriba de El Salvador en términos de exportaciones a Europa

El intercambio comercial entre Alemania y Nicaragua ha registrado poco aumento en los últimos años, pero todavía es “un desafío poder elevar más las exportaciones al mercado europeo y Alemán”, valoró el Ing. Ángel Morales Castillo, presidente de la Cámara de Industria y Comercio Nicaragüense Alemana.

Está cámara se mantiene impulsando la dinámica de las exportaciones hacia el mercado alemán mediante estrategias que permiten desarrollar un conocimiento de las plataformas existentes para poder vender en Alemania. También promociona la participación de sus afiliados en distintas ferias comerciales, tecnológicas y turísticas, organizadas en este país europeo, que es una potencia mundial, explicó el Ing. En una entrevista con El Nuevo Diario.

¿Cómo se debe valorar el intercambio comercial de Nicaragua con Alemania?

El intercambio es positivo. Las cifras oficiales indican un incremento en el nivel de exportaciones de Nicaragua hacia Alemania. En el año 2013 el total de las exportaciones fue de US$ 34.6 millones de dólares y en el 2015 las exportaciones superaron los US$35 millones. Estamos actualizando cifras para la edición de una próxima guía para el inversionista, donde se reflejarán datos del 2016 y 2017, la expectativa es muy buena.

Hemos tenido en los últimos años el ingreso de empresas alemanas que han hecho inversiones considerables de mucho éxito, por ejemplo, la empresa que está en la zona franca de Nindirí y que produce arneses para los vehículos que se venden en los Estados Unidos, está la empresa Ritter Sport, la cual ha hecho grandes inversiones en la plantación de cacao para la producción y exportación. Nicaragua se perfila como un lugar de interés para el inversionista alemán y europeo.

¿Son alentadoras las posibilidades de aumentar el intercambio comercial?

Las posibilidades de exportar hacia Europa y Alemania se incrementan cada vez más con la entrada en vigencia del Acuerdo de Asociación entre Europa y Centroamérica. Hay cada vez mejores perspectivas y condiciones, pero Nicaragua es el país que menos ha aprovechado esas oportunidades. En Centroamérica, Nicaragua solamente está arriba de El Salvador en términos de exportaciones a Europa. Es un desafío que tenemos nosotros como nicaragüenses, como empresarios, tratar de aprovechar las oportunidades que ofrecen los mercados alemán y europeo para nuestros productos.

El crecimiento en el intercambio comercial es palpable y las posibilidades de aumentarlo es mayor, lo que hay ahora en exportaciones, obviamente, no es todavía el punto hasta donde se puede llegar. Poder exportar a Europa es poder exportar a Alemania, una de las economías más ricas del mundo y en Alemania son muy gustados y deseados nuestras mercancías, los productos agroecológicos tienen muchas oportunidades.

¿Por qué cree que no se ha exportado más hacia Alemania o Europa?

Esto se debe un poco a la idiosincrasia y a la falta de conocimiento de los requerimientos que son necesarios para la exportación, también por los estándares de calidad que hay que adquirir o lograr para poder exportar a Europa.

También, los mercados europeos son largos, relativamente hablando, cuando se compara con el mercado de los Estados Unidos de Norteamérica, nuestro vecino directo para las exportaciones, esto juega un poco su papel, creer que exportar a Europa es más complicado y tal vez así lo sea, sin embargo es sobre todo una tremenda oportunidad, porque se trata de alcanzar y tener acceso a un mercado de 500 millones de consumidores con el mayor poder adquisitivo que hay en el mundo.

¿Cuáles son los principales productos que Nicaragua exporta a Alemania?

El café, el té y especias encabezan la lista, pero también se exporta cacao y preparativos de cacao, además, las frutas comestibles, nueces, productos lácteos, bebidas espirituosas, prendas de vestir, entre otros productos.

De Alemania se importan maquinarias y equipos, productos farmacéuticos, químicos, equipos electrónicos, artículos de hierro y acero, aparatos médicos. En el 2015 se importaron un poco más de US$88 millones de diversos productos alemanes.

¿Y qué sectores están llamados a sumarse a las exportaciones hacia Alemania?

Todos esos que ya han exportado pueden incrementar sus niveles en el mercado alemán y de Europa, donde son bien deseados. Hay un estudio elaborado por el Ministerio de Fomento Industria y Comercio de Nicaragua que señala que la oferta exportable hacia la Unión Europea está concentrada en muy pocos bienes, entonces hay más posibilidades de aumentar la oferta.

Nicaragua tiene una alta ventaja en productos que puede ofertar tales como, la manufactura de cueros y pieles finas, hemos escuchados que las pieles de Nicaragua son apreciadas ahora en la construcción de automóviles italianos de alto costos. Otros productos son los pescados, mariscos, crustáceos, el caucho en bruto, productos químicos orgánicos, semillas, azúcares, muebles, aceites y grasas finas de origen vegetal.

Uno de los principales productos de exportación del país es la carne. ¿Qué pasa con la exportación cárnica a Alemania o Europa?

La carne todavía no ha logrado ingresar al mercado europeo alemán por el asunto de la trazabilidad, es algo que tiene requerimientos y exigencias que todavía no se logran, todavía no se ha llegado al punto donde sea posible y factible.

¿Cómo impulsa la cámara las exportaciones hacia Alemania o Europa?

La Cámara tiene 53 afiliados, el número de miembros se ha incrementado en los últimos años. Para afiliarse, una empresa debe estar formalmente registrada con sus papeles legales, y en principio debe tener interés de comerciar con Alemania, debe existir esa voluntad. La misión de la cámara es fomentar el comercio e inversiones entre Alemania y Nicaragua.

Nuestros afiliados son de diferentes sectores, en el campo de la medicina tenemos a Bayer, hay otras empresas de metal mecánica, agencias que distribuyen productos fabricados en Alemania, como importadores de llantas de vehículos. Hay afiliados de empresas alemanas que elaboran sus productos aquí y exportan a Alemania y otros países tal es el caso de las zonas francas donde se fabrican arneses para vehículos.

Estamos siempre en la búsqueda de nuevos miembros para transmitirles las ventajas que tiene el hecho de ser afiliados de nuestras cámara. Promovemos la participación de nicaragüenses en empresas alemanas, somos representantes oficiales en el país de las ferias alemanas de Berlín, Colonia y Düsseldorf. Alemania es uno de los lugares donde se dan las mayores ferias del mundo.

En Berlín se desarrolla una importante feria de turismo, una de las más grandes, donde se hacen millones de negocios anuales, Nicaragua ha participado en los últimos años en esta con buen éxito. Tenemos ferias de alimentos en Colonia, y Cada vez más tratamos de impulsar que sean más los nicaragüenses que participen.

Invitamos a los empresarios a que se acerquen a nuestra cámara. Ya estamos trabajando en la nueva guía del inversionista, la guía 2017-2018, vamos a tener nuevas informaciones y aspectos actualizados.

¿Qué actividades se promovieron en el primer semestres?

En el primer semestre de este año estuvimos principalmente enfocados en la organización de la Euroferia 2017, celebrada en Managua en el mes de mayo, contamos con la participación de más de 60 expositores entre empresas comerciales y con programas de cooperación de la Unión Europea.

Hicimos algunas actividades con nuestros socios, estableciendo contactos y facilitando la información. Hemos logrado presentar la segunda edición de la Guía del Inversionista.

El lanzamiento de esta guía, su primera edición, se hizo para el 25 aniversario de nuestra cámara (en el año 2016) para promover las inversiones alemanas hacia Nicaragua. Se editan por lo menos mil ejemplares y se envía a las diferentes cámaras de comercio en Alemania, a la embajada nicaragüense en Alemania, que lo distribuye a potenciales inversionistas, que se acercan a la embajada para ver posibilidades de negocios en Nicaragua. Es una herramienta esencial con información actualizada hecha con apoyo de PRONicaragua y el Ministerio de Industria y Comercio.

¿Qué planes tiene la cámara para el segundo semestre?

Tenemos programadas actividades importantes, una de ellas es participar en la semana de las Energías Renovables, que se celebrará el 26, 27 y 30 de septiembre. En esta actividad la cámara tiene un rol bien activo como organizadora de este evento, se realizarán seminarios, charlas, sobre energías renovables y también una feria de energía renovable en la ciudad de Estelí.

Tendremos una importante actividad con nuestros socios vinculada a las capacitaciones para agilizar y promover los negocios. Será con la empresa DHL y el taller se llama Pyme Exporta, es una actividad en la que participarán unas 200 Pymes (Pequeñas y Medianas Empresas).

Capacitadores de DHL explicarán sobre el uso de herramientas de conocimiento para las Pyme, para que puedan aprovechar las posibilidades de exportación de la manera más expedita y eficiente, esto está previsto para llevarlo acabado en el mes de agosto.

Para octubre y noviembre hemos planificado una capacitación para medir el retorno de la inversión en marketing digital o redes sociales (ROI, por sus siglas en inglés). Las redes sociales presentan nuevas oportunidades y retos para las empresas, algunas aprovechan más, otros menos y se trata de que poder medir el ROI el retorno de la inversión en marketing digital.

Otro tema importante en el que vamos a capacitar a nuestros socios es en la facilitación aduanera y portuaria. Uno de nuestros socios, la empresa Multitrans, que se especializa en el transporte comercial, de carga y aduanas, brindará esta capacitación, se trata de un tema de bastante interés para nuestros afiliados y público en general.

En cuanto al enfoque educativo. ¿En qué aspectos se debe fortalecer la educación para mejorar el clima de producción e intercambio comercial?

Hemos escuchado sobre esfuerzos en el tema de fomentar la actividad de emprendedores, pero hay otras experiencias positivas que se pueden observar. Nos interesaría promover una educación dual, por ejemplo, este tipo de educación ha sido una de las bases que se considera como una de las claves del éxito de la economía alemana.

La educación dual consiste en que los jóvenes comienzan desde temprana edad a tener un conocimiento teórico y práctico de la industria, con capacidades técnicas certificadas, que significa que el que tiene una educación dual en determinado oficio o especialidad, puede desempeñarse con seguridad en las industrias que reconocen la certificación que avala al joven. Es una experiencia que existe, que ha tenido éxito y se puede tomar como ejemplo.

Esto es un concepto que podría ser de interés para el país. Esto puede tropicalizarse, así decimos nosotros, para indicar que esa experiencia alemana puede adaptarse a nuestra realidad, no aplicarlo necesariamente como es en Alemania, sino que aprovechar las buenas prácticas. En el país hay algunos programas que de una u otra forma están apostando a la formación técnica y esto es muy bueno.