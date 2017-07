El doctor Francisco Blandino, presidente del Colegio de Médicos Veterinarios (Comven) y veterinario de los criadores de pura raza española, manifiesta que el cólico es cualquier dolor a nivel abdominal, puede ser intestinal —que es el más frecuente y llega hasta un 85% de los casos—, pero también puede ser renal, reproductivo, en el caso de las yeguas, o vesical. Además, detalla que el cólico es la primera causa de muerte en caballos.

“El que más nos ocupa y el que más mata es el cólico intestinal y su causa es el mal manejo nutricional.

El caballo está diseñado por su naturaleza para ser un animal de potrero, que come mientras camina, va escogiendo en el campo lo que va a comer y con eso se nutre. Sin embargo, el ser humano lo agarró y como es muy bonito y es placentero verlo y montarlo, lo tomó y lo encarceló, y lo obliga a comer lo que él cree es bueno para que esté gordo, que no es saludable, le dan comida para que tenga grasa, músculo y esté redondito, pero no necesariamente está bien”, ilustró el doctor Blandino.

El especialista señala que es por ese mal manejo que le introducen al caballo exceso de almidón, azúcares y carbohidratos, lo que aumenta la acidez del estómago y mata parte de las bacterias naturales, provocando la mala digestión la comida, que no se degrada como debe y comienza el intestino a ponerse lento y el bolo alimenticio no avanza.

“El caballo es poco resistente al dolor, aunque sea fuerte aparentemente. Con un poco de dolor viene el estrés, luego la liberación de endotoxinas o radicales libres que disminuye la irrigación en el intestino y eso va como un círculo vicioso negativo. Si llaman al veterinario a tiempo y se hace un buen diagnóstico, se bloquea el dolor y el caballo sale del problema”, apuntó. El doctor Blandino también resalta que la gente empieza a preguntarse qué pasto darle y le dan de una infinidad que hay en el mercado, sin saber que muchos no son digestibles y el caballo vuelve a sufrir cólico.

“Hay cólico de solución quirúrgica que aparece por torsión, dislocación de vísceras, que son los que ocupan un 20 o 25% del total de los cólicos, pero son los más graves.

Los cólicos quirúrgicos son los que más afectan y los que más llaman la atención, porque estamos hablando de que el caballo tiene de 30 a 37 metros de intestinos y el 85 o 90 por ciento está libre. El movimiento natural del intestino puede provocar que este rote sobre su eje y se tuerza, esto es similar a exprimir un lampazo”, manifestó.

Al torcerse compromete la irrigación de la pared del intestino, no pasa la comida, son cólicos violentos con poca reacción a los analgésicos y en seis horas muere el animal. En estos casos hay que operar, pero solo en Costa Rica hay quirófanos y equipos de cirujanos, anestesistas que lo operan. Estos cortan la parte del intestino que murió y el caballo se recupera, pero esto implica un gasto muy grande y en Nicaragua no se puede realizar.

“En León hay un quirófano privado pero se necesita el equipo médico, cirujanos, enfermeros, anestesiólogos, asistentes, y no está constituido, por lo que casi siempre hay que sacrificarlo o se deja hasta que muera. Estoy procurando que se dé la formación de los especialistas que nos hacen falta para salvarlos”, recalcó.

En cuanto al cólico renal, dijo que son pocos los casos pero que cuando se presentan son violentos y se necesita un excelente diagnóstico para poderlos tratar. Hay que saber si el intestino está trabajando bien o si el riñón está afectado por el dolor y por eso no orinan, porque para orinar el animal tiene que contraer el abdomen y si lo hace y le duele, prefiere no orinar. El médico debe estar preparado para diagnosticar, porque esa es la clave del éxito.