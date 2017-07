La audiencia de primera declaración del caso “Construcción y Corrupción” estaba programada para este jueves 20 de julio y había mucha expectativa por conocer las pruebas del supuesto blanqueo de dinero, mediante empresas de fachada creadas en Nicaragua.

Sin embargo, la jueza Ericka Aifán suspendió la audiencia y la reprogramó para el próximo jueves 27 de julio, a las 9 horas, debido a que uno de los 20 detenidos se encontraba en Petén y no pudo ser trasladado a la sala de audiencias.

El detenido número 20 es el expresidente de la Cámara Guatemalteca de la Construcción, José Luis Agüero Urruela, por sospechas de pertenecer a una red que habría pagado más de US$13 millones en sobornos, en Guatemala, y creó empresas de fachada en Nicaragua con el propósito de transferir dinero, aunque esta última operación todavía no ha sido demostrada.

Según las autoridades de Guatemala, la red de corrupción era dirigida por el exministro de Comunicaciones guatemalteco, Alejandro Sinibaldi, quien habría recibido los sobornos millonarios de ocho conglomerados empresariales, a través de tres empresas fantasmas.

A José Luis Agüero, presidente de la cámara de la construcción hasta 2014, se le atribuye haber firmado cuatro cheques de la empresa Asfaltos de Guatemala por un valor de US$1.1 millones, entre 2012 y 2015, para las entidades de cartón Constructora Benelli, S.A. y Constructora y Agropecuaria Agua Azul, S.A.

Al exministro Sinibaldi, quien está prófugo desde el año pasado, le acusan de asociación ilícita, lavado de dinero u otros activos, financiamiento electoral ilícito y cohecho pasivo.

Algunos abogados defensores de los acusados dijeron a los periodistas que, por la gran cantidad de pruebas presentadas por el Ministerio Público, no han podido revisar todos los documentos.

Nicaragua ha prevenido lavado de dinero

En Nicaragua, representantes de los bancos del país y líderes empresariales descartan que se haya cometido el delito de lavado de dinero, en relación a este caso de corrupción en Guatemala.

El gerente general del banco BAC Credomatic, Juan Carlos Sansón, afirmó este jueves que en los últimos 15 o 20 años, los bancos de Nicaragua han tomado las medidas necesarias para protegerse de ese delito, proteger a sus clientes y al país en general.

“Somos bien conservadores y bien exigentes, y en el pasado de repente los clientes han dicho ‘por qué me pide tanto el banco’, pues en parte es para prevenir este tipo de cosas (lavado de dinero)”, dijo Sansón durante una conferencia de prensa.

“Es importante hacer ver que el sistema financiero nicaragüense, y en particular en el banco en que trataron de meter ese dinero (vinculado al caso Sinibaldi), sus sistemas (de control) funcionaron a la perfección, porque no lo permitieron. Las transferencias no fueron aceptadas y entiendo que se mandó a las autoridades competentes el informe necesario para que se le diera el seguimiento al caso”, destacó Sanson.

Sansón hizo énfasis en que los bancos continuarán trabajando con los mismos controles, porque “Nicaragua tiene una serie de normativas que van a la vanguardia de Centroamérica en muchos temas”, incluyendo el tema de lavado de dinero.

Esta semana, el presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), José Adán Aguerri, y el presidente de la Cámara de Comercio Americana de Nicaragua (Amcham), Álvaro Rodríguez, dijeron que, según lo planteado por los bancos de Nicaragua, no se produjo lavado de dinero en este país.

“Lo que se puede ver es que hubo un sistema que funcionó adecuadamente, que hizo su ROS (Reporte de Operaciones Sospechosas), que fueron transmitidas a la UAF (Unidad de Análisis Financiero) y que esto, a su vez, hizo que no hubieran esas dos transacciones que se mencionan en la presentación que hace la Cicig (Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala)”, comentó Aguerri.