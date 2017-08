La Red de Empresarias de Nicaragua (REN) anunció una serie de actividades para los próximos meses del año.

“La nueva junta directiva está promoviendo estos espacios para estar en contacto con nuestras socias. Ocupamos este espacio para informar y también retroalimentarnos, para las actividades que tendremos en los siguientes meses del año. La idea es hacer estas reuniones cada tres meses para que todas las socias estén involucradas en el trabajo de la REN”, explicó María Eugenia Mayorga, vicepresidenta de la organización, durante una reunión el pasado 25 de julio.

“Todas las actividades son para las integrantes de la REN, tenemos capacitaciones de liderazgo en asuntos legales, capacitaciones en el área administrativa y las ferias que realizarán el 4 y 5 de agosto”, explicó.

Además Mayorga indicó que ya están programando su más “grande evento” del año, que será el 19 de noviembre, en conmemoración al Día Mundial de la Mujer Emprendedora. “La REN quiere seguir promoviendo liderazgo a la sociabilidad y que todas las mujeres nicaragüenses emprendan”, comentó.

La REN actualmente cuenta con 350 socias, que están siendo parte del cambio, cuyo objetivo es que la mujer sea líder, se asocie, haga networking (ampliar la red de contactos profesionales), y sobre todo, se capacite y formalice para hacer crecer su propia empresa.

“Las socias de la REN son de distintos rubros. Tenemos alimento, cuero y calzado, artesanías, arquitectas, abogadas, al final son bastante socias que forman parte de la REN. Actualmente nuestro rubro más grande es servicios, seguido del sector de planificación y el sector de alimentos”, refirió Mayorga.

La vicepresidenta de la REN destacó que “una de las principales limitantes que uno tiene cuando está empezando es la formalidad, crear tu empresa y constituirla”.

Milú Zepeda, propietaria de Delipostres Nicaragua, Transporte Zepeda y Deco Muebles Zepeda, manifestó que estar en la REN ha sido satisfactorio.

“Al principio, yo no tenía idea de cómo hacer mis empresas. No sabía de recepción de marca. Realmente no sabía muchas cosas que la REN me ha enseñado. Las capacitaciones han sido satisfactorias”, manifestó la empresaria.

Aseveró que la REN se ha esforzado mucho en capacitar bastante a sus socias, lo que les ha beneficiado mucho. “Inicié el año pasado en la REN, en julio y he visto una evolución en mis marcas y ha sido grande. Nunca había participado en una feria y en la REN me dieron la oportunidad de participar”, puntualizó Milú Zepeda.