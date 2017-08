La vía aérea es “muy importante” para el transporte de productos de exportación de Nicaragua y tiene muy buenas expectativas de crecimiento, según exportadores y representantes de una de las líneas aéreas que ofrecen ese servicio en el país.

El presidente de la Cámara de la Pesca de Nicaragua (Capenic), Javier Sánchez, dijo que Nicaragua siempre ha exportado pescados frescos por esa vía, principalmente a Estados Unidos.

“Se ha mantenido la exportación de (pescado) fresco y al mismo tiempo vamos metiendo más productos frescos que antes no mandábamos. Un ejemplo muy excelente es la langosta viva, la que hemos estado mandando vía aérea también, que antes no mandábamos. Es un nuevo rubro que está saliendo a Estados Unidos y de ahí es transportada a países asiáticos”, explicó Sánchez.

Además, de acuerdo con el presidente de Capenic y exportador, los envíos de productos marinos frescos podrían crecer, “porque se está experimentando con enviar embarques aéreos a México, que nunca se habían hecho”.

Sánchez afirmó que las empresas de ese sector tienen una proporción de envíos de productos de alrededor de 30% por la vía aérea y 70% por la vía marítima.

Por su parte, Juan Carlos Polvorosa, gerente general de la empresa Nicafish, destacó que la producción pesquera viene de dos años difíciles, en los que ha sufrido una reducción significativa en la producción. Sin embargo “este año ya se ve un aumento en la producción de escama de aproximadamente 19%, por consiguiente las exportaciones aéreas han venido aumentando en esa proporción”, indicó.

Polvorosa sostuvo que es bueno para los exportadores tener dos opciones de líneas aéreas de cargas en el país, que les permiten hacer sus envíos en diferentes días de la semana.

En el caso de Nicafish, Polvorosa dijo que entre un 50% y 60% de su pescado fresco es enviado por la vía aérea hacia Miami, que es principalmente donde vuelan las líneas aéreas disponibles en el país.

Polvorosa indicó que se necesitan abrir nuevos mercados por la vía aérea.

“En el caso de nosotros, hacia el oeste de Estados Unidos. O hacia la costa del golfo, por ejemplo Houston. Pero es como el huevo y la gallina. Primero hay que abrir el mercado, para que luego vengan los aviones; y si no hay aviones, no podemos abrir el mercado. Pero tradicionalmente, desde que existe Nicafish, siempre se ha enviado (producto) fresco a Miami. De ahí se mueve por tierra a Estados Unidos”, comentó.

Gustavo Flores, gerente de la aerolínea Amerijet en Nicaragua, dijo que han tenido un crecimiento del 100% en su oferta de vuelos para las exportaciones aéreas de Nicaragua, en el período que va de 2012, cuando comenzaron sus operaciones en el país, a la fecha.

Según Flores, entre los productos que más se envían por aviones están el pecado fresco, los productos del tabaco, la okra, los arneses para vehículos, entre otros. “Nosotros enviamos como 250,000 libras mensuales”, aseveró.

Asimismo Flores indicó que debido a que han aumentado las exportaciones de Nicaragua, esa empresa ha aumentado rutas. “Contamos con cinco vuelos semanales en este momento para poder solventar la demanda de envío de carga aérea de Nicaragua. Iniciamos con dos vuelos semanales. Acabamos de abrir una ruta directa a México. Antes cuando manejábamos carga para México teníamos que ir a Estados Unidos y después bajar a México, por cuestiones de situaciones aeronáuticas. Este año, México ya firmó un acuerdo con Estados Unidos que ya nos permite ir directamente de Managua México o viceversa”, contó el gerente general de Amerijet.

La meta de esa empresa a futuro es tener vuelos de carga diarios.

Flores destacó que está llegando bastante inversión extranjera al país y hay muchos proyectos de exportación, por lo que se necesita un movimiento más ágil. Y señaló que en los primeros meses de la exportación es fundamental para los exportadores enviar muestras y productos.

Augusto Iturralde, director regional para México y Centroamérica de Amerijet, explicó que no todos los productos se pueden subir en un avión, porque es más caro que la vía marítima. Pero enfatizó que hay una gran ventaja en el tiempo de tránsito.

“De aquí a Miami se va en dos horas, en cambio en barco puede tardar de cuatro a cinco días. Además, en barco puede pasar uno o dos días adicionales para que realmente el cliente tenga su mercancía en las manos. En el caso de los aeropuertos es más instantáneo. Solo se hace el trámite aduanal y en un par de horas la carga está disponible”, indicó Iturralde.

Bajan precios

De acuerdo con Javier Sánchez, presidente de Capenic, el precio de envío de los productos marinos frescos anda en un promedio de US$0.80 por kilo, a Miami (Estados Unidos).

Polvorosa manifestó que los costos de transporte aéreo de productos de exportación se han mantenido.

Mientras tanto, Flores e Iturralde, de Amerijet, afirmaron que de 2012 a la fecha se han reducido los costos de transporte aéreo en un 20%.

“De nuestra entrada, que fue en el 2012, al precio actual, estamos en alrededor de un 20% por abajo. Y eso ha sido definitivamente con base a los costos del petróleo. Ahorita los precios del petróleo han estado muy estables, suben y bajan, pero no hay una tendencia clara para ningún lado. Ahorita creemos que no podemos bajar tarifas, más de lo que le hemos bajado, y mientras el petróleo se mantenga en esos rangos de 45 y 55 (dólares por barril) no creo que haya una variación”, sostuvo Iturralde.