Las probabilidades de que el clima se mantenga en un punto neutral, es decir que no se presenten ni El Niño ni La Niña en los próximos tres meses, subieron hasta un 85%, según un boletín del Centro de Predicciones Climáticas/NCEP/NWS y el Instituto Internacional de Investigación para el Clima y la Sociedad.

Ese boletín, sin embargo, deja abierta la probabilidad, entre un 15 y un 20%, de que El Niño se presente y en un 25 y 30% de que sea La Niña quien llegue, aun durante el invierno.

Denis Meléndez, director ejecutivo de la Mesa Nacional para la Gestión de Riesgos, explicó que los pronósticos indican que por lo menos en el segundo subciclo del invierno se mantendrá ese punto neutral.

“Aunque hubo un pronóstico inicial de que iba a presentarse El Niño en el segundo subciclo (agosto, septiembre y octubre), ha habido unas condiciones en las aguas superficiales del océano que indican que se mantendrán las condiciones neutras”, aseveró Meléndez.

El experto en asuntos del clima, Meléndez, señaló que el invierno se divide en dos subciclos. El primero comprende mayo, junio y julio; y el segundo, agosto, septiembre y octubre. En el primer subciclo, el invierno no es muy fuerte y entre ambos subciclos hay un período de un mes, en que disminuyen los regímenes de lluvia, que es la famosa canícula, entre el 15 de julio y el 15 de agosto. Pero ni ese periodo, de acuerdo con Meléndez, fue tan seco como otros años.

Martín Argüello, vicepresidente de la Unión de Productores Agropecuarios de Nicaragua (Upanic), dijo que hay mucho optimismo entre los agricultores de que obtendrán buenas cosechas este año, tanto porque han visto el pronóstico que indica que se redujeron las probabilidades de El Niño, como porque ha continuado lloviendo en el país, aun en el periodo de canícula, que recién pasó.

“El reporte de NOAA (Agencia Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos) no da señales de ningún “Niño”, estamos frente a un invierno totalmente normal... A estas alturas y con lo que ha hecho la canícula, yo ya no tendría ningún problema. (La canícula) es un periodo seco que otras veces no llueve nada y ahora no ha parado de llover”, señaló el productor de León.

Argüello, aseveró que con las presentes condiciones climáticas, se favorece la siembra de todos los cultivos, y mencionó el maní, la caña de azúcar, plátano, entre otros.

Por su parte, Álvaro Fiallos, presidente de la Unión Nacional de Agricultores y Ganaderos, que aglutina a pequeños y medianos productores, opinó que “si El Niño se aleja, va a ser beneficioso para la siembra”.

Recordó que al principio del ciclo lluvioso se pronosticaba la llegada de El Niño, el cual se caracteriza por reducir las precipitaciones. Pero celebró el nuevo pronóstico.

Fiallos dijo que ese pronóstico “favorable” para la agricultura es una buena noticia para la producción de granos básicos, hortalizas y para la ganadería.

Para el ciclo 2017-2018, se ha proyectado la siembra de un área total de 1.7 millones de manzanas, de las cuales 1.2 millones serán cultivadas con granos básicos (frijol, maíz, sorgo y arroz), 0.5 millones con productos de agroexportación, 0.01 millones con hortalizas, 0.05 millones con raíces y tubérculos y 0.03 millones con musáceas

El 2014 y 2015 serán recordados por la presencia de El Niño, que causó una de las sequías más fuertes en la historia del país.

En el 2016, según el Plan de Producción, Consumo y Comercio Ciclo 2017-2018, se dio una regularización de los regímenes de lluvias, que permitió a los productores cosechar más de la meta propuesta.