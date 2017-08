Bajo el eje central “Inclusión financiera para un mayor desarrollo económico y social”, la Comisión Nacional de Microfinanzas (Conami) desarrollará el próximo 24 y 25 de agosto el III Foro Nicaragüense de Microfinanzas, auspiciado por el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), con la participación de más de 600 especialistas en la materia que analizarán y reflexionarán sobre los avances de la regulación y sus tendencias en la región.

Jim Madriz, presidenta ejecutiva de Conami, afirmó que el objetivo de este foro es crear un espacio “para el diálogo, el análisis y la reflexión entre los actores de la industria y compartir las mejores prácticas y experiencias internacionales de gestión de las microfinanzas”.

Te interesa: Educación financiera para empoderar mujeres

Acerca de por qué desarrollarán el foro teniendo como hilo conductor la inclusión financiera, la doctora Madriz aseveró que “estamos trabajando articuladamente en la inclusión financiera dentro de las instituciones de microfinanzas”, lo que significa incluir a todas aquellas personas que no tienen acceso al crédito, “darles mayor espacio a las mujeres que necesitan crédito y que no han sido tomadas en cuenta porque no tienen nada que otorgar de garantía, entonces eso es lo que buscamos, ir a aquellos sectores donde la banca no va”.

Para ello, apuntó, la inclusión financiera implica entre otros puntos como “preparar o diseñar un producto de acuerdo a la clientela, a las personas que lo demandan, no es que el cliente se adecue al producto, sino adecuar y hacer un producto adecuado a la necesidad del cliente. Eso es inclusión financiera desde el punto de vista de las microfinanzas”.

Otras temáticas

La doctora Madriz anunció que, además de analizar y reflexionar sobre el tema de la inclusión financiera, habrá otros tópicos de mucho interés para los asistentes y actores de las microfinanzas. Dentro de los temas a abordar se hablará sobre gobernanza e inclusión financiera, “nos interesa muchísimo que haya una buen gobernanza en las instituciones de microfinanzas, que haya una buena comunicación y en este tema vamos a traer a un experto de Bolivia y un experto de Canadá”.

Otro tema de mucha relevancia y que, según la presidenta ejecutiva de Conami, constituye una novedad es el tema de las garantías mobiliarias, una ley “que entrará en vigencia en octubre, nos parece importante porque está encaminada a tener acceso al crédito para la inclusión financiera y el rector importante en esa materia será la Corte Suprema de Justicia. Entonces va a estar un representante del Registro Público de Nicaragua haciendo la exposición de ese tema”.

Sobre ese mismo tema, tendrán un experto de Guatemala, específicamente del Registro de Garantías Mobiliarias, exponiendo las generalidades de la ley de ese país centroamericano, sus ventajas y desventajas, la problemática que sucedió en torno a su aplicación “para que nosotros entendamos el beneficio que tiene la ley y a la vez para que tengamos un acercamiento con ese órgano regulador de ese proceso”, comentó la doctora Madriz.

También se abordará el tema de los beneficios en el uso de sistemas transaccionales masivos y las acciones mitigadoras del riesgo de sobreendeudamiento en poblaciones vulnerables, añadió la doctora Madriz, quien aseguró que en este foro no solo participan las instituciones de microfinanzas del país, sino que representantes de microfinanzas de Centroamérica y Suramérica, “también firmas de auditorías externas, representantes del Gobierno, representantes de bancos, panelistas nacionales e internacionales, vamos a tener espacio para aprender de nuestras propias experiencias y experiencias internacionales. Nosotros como Conami somos novedosos porque fomentamos y regulamos a la vez, mientras que en otros países o solo se fomenta o solo se regula”, dijo.