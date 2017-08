Con mucho esfuerzo y dedicación Fundenuse obtuvo la certificación internacional Smart Campaign, que reconoce la implementación de los siete principios de protección al cliente por parte de las instituciones financieras.

Dichos principios son la prevención del sobreendeudamiento, transparencia, productos adecuados, precios responsables, resolución de reclamos, privacidad de información y trato justo.

Este logro convierte a Fundenuse en la segunda institución en Nicaragua en obtener esta prestigiosa certificación.

“Es una alegría porque esto significa que Fundenuse está poniendo en práctica su misión, que es brindar acceso a los servicios financieros de una forma ágil, oportuna, a los micro, a los pequeños y medianos empresarios y productores”, señaló el licenciado Denis Alemán, gerente general de Fundenuse.

Asimismo, enfatizó en que el enfoque tiene que ser empresarial, social y ambiental, porque todas las entidades tienen una misión, pero el gran dilema es poder llegar a poner en práctica realmente esa misión.

“Esta certificación lo que viene a decir es ustedes ponen en práctica esa misión social por la cual nació Fundenuse hace 24 años”, señaló el licenciado Alemán.

Cabe resaltar que de los siete principios de protección al cliente que Smart Campaign certifica que Fundenuse cumple, destacan tres para detallar.

Deudas buenas y malas

El primero es prevención del sobreendeudamiento. Al respecto, Héctor René Morales, asesor financiero de Fundenuse Ocotal, dijo que al momento de la evaluación se le da una capacitación al cliente de educación financiera, en la que se le explica cuáles son los pros y los contras de manejar demasiados créditos, lo que al final puede terminar perjudicándolo. Además señaló que les enseñan a los clientes qué es una deuda buena y cuál es una deuda mala.

Por su parte, la doctora Norma Indiana Vanegas, cliente de Fundenuse, aseguró que ellos brindan asesoría a los clientes sobre la importancia de evitar el sobreendeudamiento, “porque si tenemos un crédito es muy importante que lo cuidemos y no intentemos adquirir más créditos que nos lleven a que al final no podamos tener todas las cuotas, sino que siempre debemos planear y especificar que si tal día nos toca pago procuremos tener unos días antes la cuota para no manchar nuestro récord crediticio y también para evitar caer en mora”.

Asimismo, el licenciado Alemán se refirió al sobreendeudamiento y aseguró que es un tema fundamental, por lo que insisten en la educación financiera que no es opcional, sino obligatoria, porque para ellos es un insumo fundamental, es la columna vertebral.

“El lema de nosotros es ‘juntos crecemos’, nosotros no queremos empobrecer más al cliente, sino que lo que deseamos es que él crezca”, recalcó el gerente general de Fundenuse.

El segundo eje es la transparencia, el cual para la doctora Vanegas es muy importante y asegura que en Fundenuse le explican al cliente de cuánto es la tasa de interés y en cuánto tiempo se va a pagar. Igualmente, afirma que dejan claro que si se cambia el plazo de pago hay variación en la tasa de interés o si sigue igual.

“El momento de la evaluación es importante porque al cliente se le explica de cuánto va a ser el monto, cuánto va a ser la comisión que se le está cobrando y cuánto va a ser la tasa de interés que va a manejar durante todo el crédito”, explicó Héctor René Morales, asesor financiero de Fundenuse Ocotal.

“En Fundenuse tenemos como buena práctica que al cliente se le da una copia del contrato que firma, además las cláusulas que están escritas también se le leen al cliente, porque nosotros lo que hacemos es poner sobre la mesa las condiciones, porque no hay nada que esconder”, reforzó el licenciado Denis Alemán.

Trato al cliente

El punto número tres es el trato justo y respetuoso para los clientes. Lisseth Colindres Figueroa es estilista y cliente de Fundenuse. Ella asegura que ha sido muy bien tratada y señala que su asesor siempre le ha explicado cómo llevar su crédito.

Respecto a este punto, la doctora Vanegas manifiesta que desde que llegó a pedir información siempre le han dado una respuesta muy cálida. Además siente que siempre están con las puertas abiertas y dispuestos a capacitar a los clientes, detalles que ella agradece.

“Desde que entramos a Fundenuse se nos inculcan valores de respeto y nos enseñan a tratar excelentemente al cliente, porque es uno de nuestros principales activos, por lo que hay que brindarle confianza”, dijo Héctor Morales.

Haber obtenido la certificación Smart Campaign no fue algo sencillo, pues les tomó una preparación de siete años para poder cumplir 197 indicadores y cada indicador con su respectiva evidencia de que la entidad está cumpliendo los principios de protección al cliente.

“Esta certificación representa para Fundenuse un prestigio internacional, significa que la entidad va a poder tener la oportunidad de acceder a más recursos financieros y posiblemente con unas condiciones más blandas, más competitivas, lo cual Fundenuse lo va a traducir en nuevos productos, en nuevos servicios financieros con tasas competitivas en el mercado”, concluyó el licenciado Alemán, gerente general de Fundenuse.