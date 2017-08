Puede ser que alguna vez requeriste de un crédito y no te fue muy bien, o tal vez estás en ese momento en el que necesitas de uno, pero no sabes qué preguntar acerca del mismo, porque simplemente no tienes experiencia en este tipo de solicitudes financieras, por eso en este artículo del conocimiento de Verónica Herrera, especialista en finanzas te orientamos sobre qué es lo que necesitas tomar en cuenta a la hora de solicitar un préstamo.

Datos de interés

Para quienes deseen invertir en un negocio y no cuenten con el capital para iniciar, los préstamos son una buena oportunidad de tomar el riesgo y contra todo pronóstico hacer crecer el negocio con el dinero de una entidad financiera o bien, si la persona está interesada en comprar una vivienda, acceder a un crédito es otra buena razón, así como para quien necesite costear sus estudios. Antes que nada, la meta fijada es la decisión que empujará a la persona a optar por el crédito.

Tras el propósito, el siguiente paso que recomienda Herrera es que antes de tomar un préstamo la persona interesada debe preguntar sobre qué beneficios o valor agregado le va generar este compromiso financiero. De igual forma, debe tener en cuenta qué tan estable se encuentra su situación económica y con ello, si son suficientes los ingresos que recibe para cubrir la cuota de pago del crédito a concedérsele. Herrera menciona puntos a favor para amortiguar la deuda y dar confiabilidad a la entidad financiera, es necesario que la persona tenga estabilidad laboral o bien, que tenga una empresa o microempresa que le genere suficientes ingresos para responder.

Otro aspecto a preguntar es que si la frecuencia de pago con la que se va solicitar el crédito va a ser consistente conforme el flujo de ingresos en efectivo que se recibe. Por ejemplo si se trata de un asalariado que recibe sus pagos mensuales, pero las cuotas a pagar contratadas con el banco son semanales, lo más probable es que esta persona no pueda cumplir con este compromiso y como consecuencia se vea afectada su reputación financiera. En el caso de las instituciones de microfinanzas reguladas por Conami, Herrera menciona que estas tienen un mandato a través de la ley 769, con la cual reportan a la diferentes centrales de riesgos existentes en el país sobre el estatus crediticio de las personas que solicitan crédito, por lo que advierte que es importante que quien solicite un crédito tenga su currículum crediticio limpio, que las referencias arrojen datos positivos sobre el solicitante.

Requisitos para pedir un préstamo

“Los requisitos varían entre una y otra entidad financiera, en sí estos van a depender de las políticas crediticias de cada una de ellas. En el caso de algunas microfinancieras y financieras, los requisitos van a depender del producto a solicitar: crédito de estudios, personal o comercial”, comenta Herrera. El interesado deberá llenar la solicitud de crédito, tendrá que presentar su cédula de identidad junto con la del fiador y una proforma de lo que requiere que se le sea financiado. Después de esto se genera el análisis de la capacidad de pago del cliente con los detalles adecuados que indican la formalidad del contrato.

Pasos determinantes

Explorar varias opciones de entidades de préstamos antes de decidirse por una de ellas y tomar la decisión de mayor beneficio.

Preguntar por los requisitos

Una vez decidido que se tomará el préstamo, se deberá solicitar al menos lo siguiente: una copia del resumen informativo del cliente o usuario, el cual generalmente debe expresar el monto que se le prestará, cuál es la tasa de interés, cuánto es la comisión, cuál es su fecha de pago, frecuencia de pago y si hay otros cargos.

Deberá pedir copia del contrato de préstamos en la que aparecen todas las condiciones que serán imputados de acuerdo a la norma de transparencia.

Tiene derecho a solicitar copia de su plan de pago.