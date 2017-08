El empaque de productos, el material publicitario y la capacidad de responder a los medios de comunicación fueron algunos aspectos evaluados el martes en un taller impulsado por la Asociación de Productores y Exportadores de Nicaragua (Apren), el cual sirvió como antesala a la EXPOAPEN 2017, prevista a realizarse en Managua el 1 y 2 de septiembre.

El taller “Participación de Ferias y Ruedas de Negocios” estuvo dirigido a propietarios y colaboradores de empresas que estarán en la XVII edición de la EXPOAPEN que se efectuará en el centro de convenciones del Crowne Plaza. Según los organizadores, el objetivo es dotar de las herramientas necesarias para una preparación integral a los participantes de la rueda de negocios y la feria.

Fanny Mendoza, facilitadora de la Academia de Exportación de APEN, explicó que el encuentro práctico tenía como fin preparar a empresarios en temas muy específicos. “Estamos simulando una feria. Los muchachos montaron su propio estand con todos los elementos de una feria, entre ellos el material promocional, que es muy importante en un evento de la magnitud de la EXPOAPEN, por ser una feria de carácter internacional”, manifestó.

Participaron 22 empresas de diferentes rubros, ubicadas en varios departamentos del país. Muchas de ellas ya están exportando y otras van por ese camino.

El Castillo del Cacao, una fábrica de chocolate ubicada en Matagalpa, fue de las empresas que asistió. Cinthya Karina Tapia, administradora del negocio, dijo que se caracterizan por producir chocolate utilizando cacao orgánico. “Tenemos cinco años de exportar a Estados Unidos y Holanda. APEN ayuda a que los productos nicas se conozcan en el mercado extranjero, para nosotros ha sido de gran ayuda porque nos ha permitido conocer mejor las exigencias del mercado”, apuntó Tapia.

La empresa distribuye chocolate puro, denso y amargo; chocolate con ron de alta calidad, chocolate con frutos secos y café de Matagalpa. A la par del estand de El Castillo del Cacao estaban instaladas las empresas de textil María E y Curvas Plus Size Boutique, cuyas propietarias importan gran parte de sus productos para comercializarlos en el mercado nacional. “Este tipo de talleres ayuda a los empresarios a saber a qué ferias debemos asistir, también ayuda a aprovechar mejor los recursos para no gastar en cosas que no son necesarias. Te orientan los pasos básicos a seguir”, destacó Adriana Escobar, representante de María E.