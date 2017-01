Todavía pueden ganar con DNP

DNP Petronic efectuó el sexto sorteo de Superhipermegaultragigantesca promoción en la que se rifó la casa modelo Atlas en Residencial Xochitlán resultando ganador el señor Elvin Arosteguí González, habitante de San Juan de Río Coco.

“Estoy nervioso ya, nunca había ganado nada”, fueron las primeras palabras de don Elvin vía telefónica. “Solo tengo una motito que me lleva a mi centro de trabajo que es un acopio, llené varios cupones, no recuerdo cuántos, pero qué bien que me dan esta noticia”.

“Nos sentimos contentos que gente del interior del país ganen con nuestras promociones”, dijo Daniel Arauz, gerente de Ventas de DNP Petronic, quien además detalló que en esta sexta edición de la Superhipermegaultragigantesca promoción cuentan con grandiosos premios, entre los cuales destacan cuatro camionetas Toyota Hilux 2017, tres Toyota Yaris 2017, nueve motocicletas Honda Hornet, una casa modelo Atlas 3 y un Townhouse en Urbanización Xochitlán, carretera a Masaya.

“Por cada 300 córdobas en compra de combustibles o lubricantes Chevron en cualquiera de las estaciones de DNP Petronic a nivel nacional se les dará un cupón que deberá ser llenado con sus datos personales y al depositarlo en los buzones ubicados en cada estación ya están participando”, explicó el gerente de Ventas de DNP Petronic sobre la mecánica de participación.

Previo al sorteo en la que se rifó la casa, Arauz hizo entrega de la camioneta Hilux 2017 a Jessica Reyes, de Managua.