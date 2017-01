Sinsa premia fidelidad de clientes

Sinsa inició el año con pie firme premiando la fidelidad de sus clientes que realizaron compras en las 19 tiendas ubicadas en el territorio nacional durante los últimos meses del 2016.

Esta vez, en conjunto con Lanco, entregó dos cuadraciclos, una barbacoa y, 16 galones y cubetas de pintura con tan solo presentar su cédula de identidad al cancelar sus distintas compras.

Tomás Flores Rodríguez y José Corrales Saravia son dos de los ganadores que realizaron compras de al menos US$20 en productos Lanco. “Yo compré dos cubetas de impermeabilizante que utilizamos porque estamos haciendo una construcción de módulos. Busqué Lanco porque sé que es el mejor producto. Ese día me ofrecieron el mismo producto en el mercado, pero ahí no tengo la garantía que me brinda Sinsa. Me siento muy contento porque compré un buen producto y me dieron un buen regalo”, comentó Flores Rodríguez.

Durante esta entrega, Sinsa también premió a Iván Membreño Palacios con una barbacoa. El ganador compró entre los más de 35,000 artículos de calidad que distribuye Sinsa y además se inscribió en el programa Sinsa Plus, “que incluye beneficios constantes”, dijo Tatiana Pilarte, representante de Sinsa.

50% de descuento

Además, Pilarte anunció que desde ayer jueves 12 hasta este domingo 15 de enero Sinsa activará su venta de inicio de año con precios de ahorro de hasta 50% en productos seleccionados.