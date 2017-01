Green Clean Drycleaners apertura en Nicaragua

Recientemente se inauguró la primera sucursal de Green Clean Drycleaners Nicaragua en la plaza las Sierritas, km 8.5 carretera a Masaya.

Green Clean es una franquicia fundada en 2009 por el mexicano Oscar Escalante, que hoy cuenta con 46 sucursales en México y Latinoamérica, y que se caracteriza por utilizar el solvente Green Earth en su proceso de lavado en seco.

Green Clean tiene la licencia para México y Latinoamérica de este solvente biodegradable, a base de arena líquida, desarrollado por la empresa americana Procter & Gamble.

“No hay nada que no podamos lavar, somos la única tintorería en México y América Latina que es realmente ecológica, es biodegradable y las máquinas consumen menos energía. En precios vamos con el mercado local y nuestro producto no afecta las fibras, así que podemos lavar prendas con aplicaciones y pedrería”, explicó el mexicano.

Green Earth promete cuidar la salud y la calidad de las prendas, ya que no es tóxico, no deja olores, no decolora y es delicado en las fibras de cualquier tipo de prenda.

Doris Barrios, gerente y propietaria de la franquicia en Nicaragua comentó: “Green Clean es una alternativa 100% ecológica en drycleaners para aquellos clientes conscientes de la importancia del cuido de nuestro medioambiente y la salud de nuestra familia”.

Asimismo, agregó que la empresa que lidera en el país es 100% ecológica, ya que cuenta con equipo de última tecnología eficiente en el uso de agua y energía. "Nuestros desmanchadores, accesorios de ensamble y el mismo plástico en que empacamos las prendas de nuestros clientes son 100% biodegradables o reciclados, tenemos una campaña continua de reciclaje de perchas, cartones y plástico.”

Promoción 2X1

Por apertura, Green Clean Drycleaners tiene una increíble promoción para todos sus clientes de 2x1 en prendas básicas iguales para lavado seco hasta el 16 de Febrero.

Además, sus servicios incluyen lavado en seco con Green Earth, lavandería en agua por libra, planchado y sastrería.