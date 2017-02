Exitoso TIC Fórum impulsado por Teléfonica

Con una amplia participación, Telefónica Business Solutions, el aliado tecnológico de empresas y negocios, realizó en Nicaragua la sexta edición del TIC Fórum, cuya temática central este año fue “Ciberseguridad: protegiendo activos digitales”.

Como parte del evento, se realizaron ponencias y debates a cargo de especialistas como Diego Espitia, Chief Security Ambassador de Eleven Path, cuya ponencia dio respuesta a la interrogante “¿A quién le interesaría atacarme?” haciendo una reflexión acerca de las diferentes formas de exposición y vulnerabilidad de nuestros datos. Asimismo, Espitia junto a Alejandro Perezalonso, experto en Ciberseguridad y gerente de Seguridad IT de Telefónica CAM, y Stanley Amaya, CISO and IT Manager de Grupo Lafise, desarrollaron un panel titulado ¿Cómo proteger los activos digitales? entre otros tópicos.

Paralelo al evento, diversas empresas aliadas de Telefónica promovieron sus soluciones digitales en una feria.