ND Medios lanza promoción Be Real, Be Smart, Be Curved

Este 27 de abril, ND Medios y sus marcas El Nuevo Diario, Metro y Q’hubo en alianza con Copasa, Samsung y BAC Credomatic lanzó la grandiosa promoción de cara a las celebraciones de Mamá y Papá denominada Be Real, Be Smart, Be Curved, para facilitar a nuestros lectores la adquisición de dos televisores marca Samsung en pantalla curva y flat.

Isabel Pérez, gerente de Proyectos de ND Medios, explicó que “hemos llamado Be Real, Be Smart, Be Curved porque queremos denotar las características físicas del producto. Be Real evoca a una mujer normal, no idealizada, sino aquella que vive el día a día con su familia, sus hijos, sus amigas y su entorno laboral, una mujer inteligente y con curvas. Igual tenemos una pantalla inteligente y con curvas, por citar un ejemplo”.

“Es por ello que nos hemos aliado con Copasa, Samsung y BAC Credomatic para ofrecer a nuestros lectores un producto del mercado a un buen precio de oferta que solo ha sido posible gracias a la unión de estas cuatro marcas”, aseveró Pérez.

PRECIOS Y CUOTAS

“La promoción Be Real, Be Smart, Be Curved ofrece dos estilos de televisores: uno pantalla flat y otro pantalla curva”, explicó Pérez, quien detalló que el televisor flat de 48 pulgadas tiene un precio de US$ 599 dólares de contado y el de pantalla curva es de 49 pulgadas a un precio de US$ 699.

Gracias a la alianza con BAC Credomatic, nuestros lectores podrán adquirirlos en todas las tiendas de Copasa a nivel nacional con tasa de 0 % de interés y a 24 meses de plazo. “En el caso del televisor flat se lo puede llevar pagando con las tarjetas BAC Credomatic a 24 cuotas de 29 dólares; el pantalla curva igual en 24 cuotas de 34 dólares”, aseguró Pérez.

La promoción tiene una validez del 27 de abril al 30 de junio. Por ninguno de los modelos se solicita prima, ni hay límites de compra, según reglamentación de la misma.

“Los interesados en adquirir uno de los Smart TV en Copasa, solo deberá presentarse a la tienda de su conveniencia, donde será atendido por el personal, quienes le brindarán las especificaciones y características de ambos productos, solo necesitan presentar su cédula de identidad, y en caso de que necesiten financiamiento, su tarjeta de crédito Credomatic”, comentó Pérez.