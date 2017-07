Sorteo extraordinario y buenas nuevas de Lotería

En saludo al 19 de julio y la conmemoración de una efemérides importante para el pueblo nicaragüense, Lotería Nacional hizo el anuncio del sorteo extraordinario 1859 que se efectuará el 25 de julio, que trae como premio mayor la cantidad de 10 millones de córdobas más 15.8 millones en premios complementarios.

Ernesto Vallecillo, gerente general de Lotería Nacional, dio la buena noticia que para este sorteo extraordinario el billete tendrá un valor de 800 córdobas y el vigésimo de C$40. Adicionalmente, luego del sorteo extraordinario “vamos a realizar un sorteo promocional entre todos los billetes y vigésimos que no ganaron ningún premio en el extraordinario, donde podrán ganarse uno de los cinco iPhone 7 valorado en el mercado en C$1,200 y una motocicleta Honda XR 125 valorada en C$2,600”.

“Cabe destacar que en este sorteo promocional no entran en juego los billetes no vendidos, sino aquellos que fueron comprados por los fieles jugadores. También quedan descartados aquellos billetes y vigésimos que ganaron premio”, recalcó Vallecillo.

Pero no solo hay premios en el juego de la lotería, también Lotería Nacional hizo el lanzamiento de la nueva raspadita denominada “Tirá los dados” con un valor de 10 córdobas. “Para ganar debe raspar el área de juego donde hay dos dados, si le aparecen ambos con el mismo número, usted va a ganar la cantidad que refleje la parte inferior. Por ejemplo si me salieron dos dados con el número 5 y en la parte inferior dice: C$50,000, entonces me habré ganado esa cantidad”, detalló.

Entre el sorteo extraordinario, el sorteo promocional y el juego de la raspadita “Lotería Nacional estará entregando más de 36 millones de córdobas en saludo al 19 de julio”, refirió el gerente general del Palacio de la Suerte.

Estrenan website

Otra novedad que dio a conocer Lotería Nacional es el relanzamiento de su página web con una nueva interfaz “que le permite ser consultada en cualquier dispositivo electrónico moderno, con más facilidades y rapidez de acceso”, refirió Vallecillo.

“Cuenta con un motor de búsqueda de premios más ágil y personalizado, un temporizador que refleja el tiempo restante para el siguiente sorteo, un termómetro que dice cuánto llevamos en la entrega de utilidades programadas para el año, un carrusel de imágenes de actividades y una sección de noticias de los hechos más relevantes de nuestra institución, todo esto para que nuestros jugadores y público en general estén más informados y se entusiasmen a que sigan jugando la lotería”, aseveró.