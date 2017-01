Cabalgan horas para reunirse y jugar beisbol

Es domingo y el bullicio se oye casi por todo el caserío del Hormiguero, una pequeña comunidad ubicada a 17 kilómetros al noreste de Siuna, en el Triángulo Minero. Se juega un duelo entre los locales y el equipo de Motiguas. Estos últimos han trasladado a su barra brava en vehículos y otros han llegado a caballo. Ambos quieren ganar este primer juego.

Luego de tres horas el marcador indica que han perdido los locales, pero la liga seguirá por cinco meses más y es seguro que se volverán a encontrar en algún otro cuadro de beisbol.

Cada domingo Pablo Enrique Sánchez Escoto cabalga durante casi una hora para llegar desde San José hasta el Hormiguero y luego abordar un vehículo que lo traslada a los diferentes cuadros donde se enfrentan con otros equipos.

Pero no le importa, para él lo más importante es salir adelante como equipo y poder llegar a la final.

“Lo importante es buscar la defensa, salir adelante como equipo y jugar más allá como esperamos”, dice Pablo Enrique, quien juega la receptoría y el letf fields con el Hormiguero Novatos, un equipo integrado por chavalos.

Los miembros del Hormiguero Novatos ni siquiera tienen mánager, entre todos se dirigen y se ponen de acuerdo para hacer los cambios durante el juego. Tampoco tienen uniformes. “Así se inicia. Este equipo es de juventud”, dice uno de ellos.

Deylin Calderón lleva dos décadas jugando en los campeonatos de la liga campesina, que para él es un espacio de recreación que tienen los productores. “Es un espacio de recreación, un espacio de diversión que tenemos la gente que vivimos en el campo y que podemos distraernos los días domingo sanamente, divertimos a la comunidad, nos divertimos nosotros y de paso es un deporte sano que nos sirve incluso para nuestra salud”, comenta Calderón.

Cambios

Muchas cosas han cambiado desde que inició esta liga campesina. Los equipos, por ejemplo, ahora tienen uniformes, igual que las barras. Antes se jugaba con guantes de lona, máscaras de alambres forradas con type y bates que improvisaban de árboles de macuelizo o laurel, recuerda Enemicio Paulino Tórrez Ráudez quien junto a Oswaldo Ríos (q.e.p.d.) y Solón Castillo iniciaron los primeros encuentros amistosos del beisbol campesino.

Los juegos de la liga campesina iniciaron en 1965. “Al que le gustaba este deporte formaba su equipo, buscaban un terreno plano, lo limpiaban y comenzaban a jugar, las personas que tenían más conocimientos eran nombrados mánager por sus compañeros, posteriormente de manera espontánea se realizaban los encuentros deportivos”, dice Tórrez Ráudez, conocido como Canecho en Siuna.

“Nosotros jugábamos por recreación, pero al final los muchachos fueron aprendiendo a jugar el beisbol. En mi caso he sido muy curioso y lector, así que me compré un libro titulado “Teoría y Práctica del beisbol moderno”, escrito por Manuel Antonio Díaz, donde daba todos los pormenores de cómo se juega el béisbol y así logré enseñarle a los muchachos del equipo de Amparo que yo dirigía”, cuenta.

Así transcurrieron varios años. “Iban a jugar a las comunidades, llegaban los equipos y se hacían los encuentros, hasta que en la década de los 80 se reconoció la liga y se formó una liga que la encabezó don Eufrasio Calderón Fajardo”, recuerda.

Frutos

Hay jugadores que ya han participado en la primera división del beisbol nacional. “Nunca se pensó que iba a haber tantos logros”, agrega.

En la década de los 80 Miguel Ángel Jarquín Talavera fue delegado del Instituto Nicaragüense de Deporte y comenta que esta era una liga recreativa por lo que buscaron cómo se convirtieran en una liga organizada y reconocida por Feniba y el IND. “Ellos hacían encuentros amistosos en un potrero, pero luego fue reconocida formalmente”, recuerda.

Jarquín Talavera reconoce que hay problemas para registrar las estadísticas de los atletas. “Es mediante las estadísticas que los atletas suben al Salón de la Fama y estás quitando esas oportunidades a atletas súper destacados que tenemos aquí”. Enfatiza que con la dirigencia actual de la liga se está trabajando en el manejo de las estadísticas de los atletas.

Funcionamiento

La liga se desarrolla en dos etapas, la etapa regular es en la que juegan todos contra todos. Los equipos son divididos en cuatro sectores, luego sacan tres equipos campeones por sector y estos participan en la etapa eliminatoria, que es conocida como Campeón de campeones, en la cual se enfrentan los campeones de sus sectores y se elige al campeón de la liga.

Porfirio Ortega es el presidente de la Federación Municipal de la Liga Campesina y reconoce que cada vez se le dificulta más desarrollar el evento deportivo porque los costos se han disparado.

“Cuando yo inicié en esto con C$100 te comprabas tres pelotas, hoy no podés comprar ni una”, comenta.

Los costos del evento local son de aproximadamente C$180,000 el mayor aportador para el desarrollo del evento es la Alcaldía municipal. “No solo de la Alcaldía se necesita el apoyo, se necesita apoyo de los dirigentes de la Federación nicaragüense de beisbol Asociado (Feniba) y del Instituto de Deportes”, destaca.

“Si no fuera por la aportación de la Alcaldía no pudiéramos montar este evento”, reconoce. Ortega observa que a los productores les gusta lucirse, les gusta darles gorras y camisetas a sus fanáticos. El nivel de los equipos no es el mismo que el de años atrás, “por eso hoy más que nunca estamos comprometidos con mejorar el nivel de beisbol de la liga, para eso hemos venido invirtiendo en capacitación, el año pasado ya se hizo con los árbitros, para eso se trajo a Jayro Mendoza, presidente de la Asociación de Árbitros de Nicaragua”.

A criterio de Ortega a los dirigentes de los equipos les faltan técnicas. “Cómo correr las bases y el toque de pelota.

Hay equipos fuertes, pero cuando tengamos más técnicas, vamos hacer un equipo muy competitivo”, sostiene.

La liga campesina se realiza de manera simultánea en todos los municipios de esta región caribeña y El Naranjo, luego se enfrentan en un campeonato regional para posteriormente la representación ganadora participar en un evento nacional.