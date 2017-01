El clan Trump toma las riendas de Washington D.C.

Que un divorciado fuera presidente de EE. UU. era escandaloso, solo Ronald Reagan rompió el tabú en 1981 y ahora Donald Trump.

Si el magnate rompe esquema, en este sentido también es una anomalía para los muy conservadores norteamericanos, lleva tres matrimonios.

Su primera esposa fue la modelo checa Ivana Marie Zelníčková, madre de los hijos majores Donald Jr. (Don), Eric e Ivanka.

La segunda esposa fue la actriz Marla Maples, quien concibió a Tiffany, en su matrimonio vigente con la exmodelo eslovena Melania Knauss, se convirtió en padre por quinta vez, el menor del clan es Barron.

Dentro de esta constelación, ninguno de sus hijos mayores puede seguirlo a la Casa Blanca, algo muy delicado en la política estadounidense, a Don y Eric, el presidente los ha dejado a cargo de sus negocios multimillonarios.

IVANKA, LA BELLA DETRÁS DEL TRONO

La familia Trump siempre estuvo íntimamente ligada a sus negocios, y ahora lo estará a su Gobierno. Esquivando críticas por nepotismo y conflictos de interés, Trump quiere a su hija Ivanka y a su yerno en la Casa Blanca.

El magnate neoyorquino, que será el presidente más rico de la historia de Estados Unidos, designó al marido de su glamorosa hija Ivanka, el también multimillonario de los negocios inmobiliarios Jared Kushner, como alto asesor de su Gobierno. Para muchos expertos esa nominación viola la ley federal de nepotismo.

La pareja anunció que se mudará con sus tres hijos pequeños a Washington, donde Ivanka parece prepararse, asimismo, para ejercer un rol importante en el equipo de la presidencia.

Pese a su inexperiencia en la vida política y su juventud, Kushner e Ivanka, de 36 y 35 años, ya pueden ser considerados como dos de los jóvenes más poderosos en la vida política de Estados Unidos.

Los otros dos hijos de Trump, Donald Jr. y Eric, que como Kushner e Ivanka lo asesoraron durante la campaña e integran su equipo de transición, no tendrán cargos formales en su administración, pero controlarán su vasto imperio inmobiliario.

"Lo dirigirán de manera muy profesional", dijo Trump a periodistas. "No discutirán el asunto conmigo", añadió en un esfuerzo por acallar las críticas sobre potenciales conflictos de interés.

UN ASUNTO DE CONFIANZA

Para Michael D'Antonio, autor de una biografía sobre Trump, la dependencia de su familia tiene sus raíces en la infancia del magnate, cuando sus padres lo enviaron como pupilo a una academia militar para encarrilarlo. "Esto creó una profunda inseguridad en él, afectando su confianza en los demás", estimó.

"Y para una persona extremadamente rica, siempre es difícil encontrar a alguien en quien confiar (...) Confía en sus hijos más que en los demás y casi excluyendo a todos los demás", dijo a la AFP el autor de "La verdad sobre Donald Trump" (2015), basado en varias entrevistas con el magnate.

"Aunque sus hijos varones no estarán involucrados en la política, estoy seguro de que él los llamará y les pedirá su opinión casi todos los días", apuntó.

El director de la oficina de ética gubernamental de Estados Unidos insiste en que Trump debería vender sus activos.

Su plan de delegar el control de sus negocios a sus hijos es "totalmente inadecuado" y le deja vulnerable a "sospechas de corrupción", dijo Walter M. Shaub.

Por ejemplo, Trump tratará con jefes de Estado extranjeros en cuyos países tiene negocios la Trump Organization. Y supervisará la regulación de los bancos, que le prestan dinero a su compañía.

La oficina de la primera dama en el ala este de la Casa Blanca se convertirá a partir de la investidura de Trump el 20 de enero en la oficina de la primera familia, informó Fox News.

Si se confirma, la noticia sugiere que la exmodelo y empresaria Ivanka ocupará un espacio tradicionalmente dedicado a la primera dama. "Los Trump se consideran de alguna manera como la realeza" de Estados Unidos, dijo D'Antonio al comentar este reporte de prensa. "Realmente creen que son superiores a casi todo el mundo, al punto de que se creen genéticamente superiores", destacó. No hay anuncio oficial aún del rol que tendrá Ivanka, pero esta ya confirmó que dejará su alto cargo en la Trump Organization y delegó el control de su propia marca de ropa y joyas. Al igual que su padre, se niega a vender sus activos. Ivanka sorprendió cuando participó en la reunión con el primer ministro de Japón Shinzo Abe, el primer mandatario extranjero en visitar al mandatario electo. También conversó con el presidente argentino, Mauricio Macri, cuando este llamó para felicitar a Trump. Últimamente ha estado llamando a legisladores para impulsar un proyecto de ley que eliminaría los impuestos a los gastos en cuidado de los niños.

¿Y Melania? No está claro aún cuáles serán las prioridades de la tercera esposa de Trump en la Casa Blanca. La exmodelo eslovena de 46 años mantiene un bajo perfil. Por ahora ha dicho que permanecerá en la Trump Tower de Manhattan, para que su hijo de 10 años -el menor de los Trump, Barron, y medio hermano de Ivanka, Don Jr, Eric y Tiffany- pueda finalizar el año escolar.

Será la segunda primera dama nacida en el extranjero, y no parece muy cómoda en la escena política, donde arrancó con el pie izquierdo: un discurso plagiado a Michelle Obama durante la convención republicana que nominó a su marido, quien es 24 años mayor que ella.

Melania Trump no parece inclinada a tener una presencia política como primera dama, al punto que ni siquiera promete una presencia permanente en la Casa Blanca. Trump ya indicó que Melania y Barron, el hijo de ambos de 10 años, permanecerán en Nueva York por lo menos por el futuro inmediato por cuestiones escolares.

Al margen de su perfil político, su vida privada está llena de lujos. Su esposa Melania, de 46 años, dedica su tiempo a criar lejos de los focos y la atención pública a Barron.

Donny, el niño buscapleitos de Queens

AFP/ Catherine Triomphe

Nueva York.

Donald Trump nació el 14 de junio de 1946 en el entonces muy "blanco" barrio de Jamaica Estates en Queens, a una hora de la Quinta Avenida donde reina hoy la Trump Tower.

Es el penúltimo de cinco hijos de una típica familia de la posguerra.

Su casa estuvo en subasta esta semana, se trata de una vivienda unifamiliar de cinco habitaciones, construida por su padre, el promotor inmobiliario Fred Trump. El barrio en el que se encuentra la vivienda, que en ese entonces era una zona residencial de familias blancas y acomodadas, es ahora muy diverso, ya que en él residen, en su mayoría, hispanos, haitianos, trinitenses y asiáticos.

En declaraciones al Times, la directora de Paramount Realty, Misha Haghani, aseguró que el número de posibles compradores, que provienen de todas partes del mundo, ha sido "extraordinariamente alto".

SUS PADRES

Mary McLeod, acababa de llegar de Escocia. Su padre, Fred Trump, encarnaba el sueño americano: nacido en Nueva York de un padre llegado de Alemania en un barco a vapor, empresario inmobiliario, "trabajaba duro" y "contribuyó a desarrollar el barrio" de Jamaica Estates al construir allí varias casas.

Y lo logró, porque la familia Trump era "la única del barrio que tenía choferes", contó a la AFP uno de los pocos vecinos aún con vida que lo conocieron, y que pidió solo ser identificado por su primer nombre, George. Trump comenzó así bien su vida. Llegó a los cuatro años a esta casa que entonces contaba con 23 habitaciones, y rápidamente tuvo un chofer para llevarlo a la escuela privada de Kew Forest, en el vecino barrio de Forest Hills.

GUSTO POR LA COMPETENCIA

Pero el joven "Donny" ya es un buscapleitos y ostenta un lado imprevisible que hoy hace temblar a sus oponentes.

Una famosa anécdota de su libro "El arte del acuerdo" (The art of the deal) cuenta que un día le dejó un ojo negro a su profesor de música de segundo año. Sus iniciales, "DT", se tornan sinónimo de castigo, según sus compañeros de entonces, citados en la biografía "Trump Revelado" de periodistas del diario The Washington Post.

El turbulento Donald es no obstante vigilado de cerca por un padre severo, lo cual explica quizá su frase mantra, "no fue fácil para mí". Fred Trump inicia a Donald en el sector inmobiliario llevándolo consigo muy rápidamente en sus viajes. E instala en él el gusto por la competencia, que nunca le abandonará.

"Invariablemente, mi padre terminaba sus edificios tres o cuatro meses antes que sus competidores", ha recordado Trump.

"Eventualmente, uno o más de sus competidores entraría en quiebra antes de terminar su edificio y ahí vendría mi padre y lo compraría". Su madre, Mary Trump, amaba lo mundano y lo grandioso. Trump pasó horas en junio de 1953 mirando con ella la coronación de Isabel II, que le fascinaba. Es en parte por ella, luego dirá Donald, que tiene "un don para la puesta en escena" que tornó en un éxito su programa de telerrealidad "The Apprentice" (El Aprendiz), antes de atraer multitudes a sus actos de campaña.

"DON JUAN"

Al alba de su adolescencia, Donald se torna un granuja y hace escapadas secretas a Manhattan.

Cuando su padre -que prefiere mantener sus negocios en Queens y Brooklyn- se entera, su veredicto no tiene apelación: a los 13 años, Donald Trump debe partir del capullo familiar y es enviado como interno al liceo militar de Cornwall, en el norte del estado de Nueva York, cerca de la academia militar de West Point. Donald Trump reconocerá más tarde que su padre quería "colocarlo en el camino correcto".

Allí permanece cinco años y florece en este clima muy masculino y jerarquizado, donde el machismo tan lamentado por sus oponentes forma entonces parte de la cultura. Dice que aprendió allí a canalizar su "agresividad": obtiene sus primeros galones de jefe y se destaca en los deportes, sobre todo en beisbol.

Saldrá el último año con el rango de capitán de los cadetes y la distinción menos formal de "Don Juan" de la clase, después de haber llevado al campus bellas jóvenes. Gracias a un préstamo de su padre, Donald Trump se lanzará finalmente como empresario inmobiliario. Y después de obtener su diploma en negocios en la prestigiosa escuela Wharton de la Universidad de Pensilvania, construirá un imperio en Manhattan, donde su padre siempre se negó a aventurarse.