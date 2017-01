Tlcan aumentó dependencia de México a EE. UU.

En vigor desde 1994, el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (Tlcan), que Donald Trump busca renegociar, es para México un arma de doble filo, pues ayudó a incrementar enormemente sus exportaciones, pero lo ató más que nunca a Estados Unidos, su principal socio comercial.

"No es tan sencillo para un productor mexicano voltear a otro mercado, porque hay una mutua interdependencia de comercio e inversiones con Estados Unidos", dijo a Efe el especialista en Negocios Internacionales del Tecnológico de Monterrey Manuel Valencia. Las cifras son irrefutables. En 2015, México fue el duodécimo país del mundo por el volumen de su comercio internacional, de 775,982 millones de dólares; 380,750 millones de dólares en exportaciones y 395,232 millones de dólares en importaciones, de acuerdo a datos proporcionados por la Secretaría de Economía.

Del total de ventas, el 81.2% de ellas fueron hacia Estados Unidos, y del país vecino se importaron el 47.3 % de los insumos. "En 1990, México exportaba 27,000 millones de dólares, y actualmente son unos 380,000", recordó el profesor titular de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Carlos Javier Cabrera. Es indudable la relevancia del Tlcan -que facilita el comercio entre México, Estados Unidos y Canadá- aunque no todos los especialistas lo valoren positivamente. El acuerdo "no ha tenido un efecto en la economía mexicana porque no ha hecho que crezca, pues esta ha tenido un crecimiento promedio más o menos del 2%" en los últimos 20 años, un dato "insuficiente" para el país y menor a la de décadas precedentes, señaló Cabrera. Para el economista Luis de la Calle, que participó en el equipo negociador mexicano del Tlcan hace un cuarto de siglo, este acuerdo es "uno de los más profundos del mundo" por ser capaz de unir dos países ricos con uno en desarrollo y fruto de una "negociación muy ambiciosa".

LAS BONDADES

Para el presidente de la American Chamber of Commerce de México Capítulo Monterrey, Alberto L. de Armas, el Tlcan ha supuesto una "lista larga de bondades", entre ellas la creación de una base "jurídica y económica" para el intercambio comercial.

E internamente, ayudó a profesionalizar a muchos mexicanos, aseguró. Para Valencia, impulsó "mucho crecimiento" en regiones enteras, como la del Bajío (centro), y la detonación de industrias tan importantes como la automotriz, principal fuente de entrada de divisas a México.

En contraposición, "no pudimos deshacernos de una dependencia que tenemos con Estados Unidos desde hace más de 100 años", añadió.

El presidente de EE. UU., Donald Trump pone el Tlcan en una encrucijada, pues el republicano ya anunció que debe ser remodelado porque perjudica la industria, el comercio y el empleo de la primera potencia mundial, en beneficio de su vecino del sur. Para De Armas, en la renegociación se trata de buscar "oportunidades de evolución", incluyendo apartados como el comercio electrónico o mejorando temas jurídicos.