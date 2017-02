Los nuevos juguetes: tecnología sí, pero en movimiento

Los niños no hacen más que estar sentados delante del televisor, se decía antes, y ahora el temor es que el 'smartphone' y la 'tablet' no hagan más que empeorar esta tendencia. Por eso, el sector de los juguetes está apostando por todo lo contrario: el movimiento. ¿Qué mejor que un 'skateboard' eléctrico para mantener el equilibrio entre la nueva tecnología y el movimiento? Al menos así lo propuso la mayor feria mundial dedicada a los juguetes celebrada en la ciudad alemana de Núremberg. Se trata de dispositivos que entrenan tanto la capacidad motora como la coordinación, que proponen, por ejemplo, juegos de yoga para hacer en casa o cuadernos para pintar y que representan un contrapeso a las numerosas 'apps' electrónicas que también vende el sector. "Cuerpo y mente" el es eslogan de la industria que se presenta este año como una importante tendencia. Las cifras de ventas de 2016 fueron positivas a nivel mundial, después de unos resultados récord de facturación también en 2015. Por el momento es imposible decir qué porcentaje de esa facturación cae en el segmento "Body and Mind", porque incluye muchos juguetes de diverso tipo, señala Willy Fischel, gerente de la Asociación Federal de Comercio Minorista de Juguetes (BVS) de Alemania. Pero "cuerpo y mente" es un tema cuyo potencial está sobre todo en el futuro.

La 'app' para 'smartphones' Pokémon Go sacó el año pasado a miles de personas a las calles, es decir que el movimiento era la clave. Este año, el bailarín e ingeniero Daigo presenta una nueva 'app' que transforma movimientos en sonido mediante pulseras con sensores y bluetooth. Es el cuerpo transformado en instrumento a través de la danza.

Estrés por carga digital

La vida diaria de niños y adolescentes es impensable sin el 'smartphone' o la 'tablet', WhatsApp o Instagram, destaca la web de la feria. Pero también es necesario que vaya más allá, porque "esta carga digital y mental genera estrés".

También lo ve así Mathias Albert, sociólogo de la Universidad de Bielefeld y coautor de un estudio sobre los jóvenes. "La vida y la carrera a seguir son mucho más difíciles de planificar en la actualidad, por lo que entre los niños y adolescentes hay mucha inseguridad", afirma. "Existe una fuerte presión para que saquen buenas notas y simultáneamente la pregunta de '¿para qué me sirven las buenas notas?'", indica.

Una gran diferencia con la era de la televisión es que a través del 'smartphone' los niños y jóvenes siempre están ubicables, subraya Albert. "Es obvio que eso genera estrés."

Mientras que la palabra estrés aparece en la web y se habla de la necesidad de reducirlo —a unos padres también estresados— en cambio hay otra clave que no se menciona: la obesidad. Este problema se aborda desde la solución, es decir "fitness y movimento", pero el tema del sobrepeso en los niños se ha convertido en un enorme desafío mundial.

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), un niño necesita al día al menos 60 minutos y en verdad 90 minutos de movimiento continuado. "Pero muchos niños ni siquiera cumplen con ello, incluso dividiendo la hora en diferentes momentos del día y añadiendo tiempos de movimiento moderado a intensivo", señala Swantje Scharenberg, directora del Centro de Investigación de Karlsruhe para el Deporte Escolar de Niños y Jóvenes (FoSS). Debido a que pasan las tardes en internet, los niños se mueven menos que antes, y por ello hay muchos más de ellos que tienen sobrepeso, subraya la campaña "Let's move" (A moverse), de Michelle Obama, la ex primera dama de Estados Unidos. El proyecto busca hacer más activos físicamente a los niños y la web de la feria de Núremberg lo incorpora a sus contenidos. Sin embargo, el sociólogo Albert no cree que tenga sentido "la idea de motivar a los niños a moverse más con juguetes". No hay más que salir de casa y subirse a la bicicleta. Quizás el papel del 'smartphone' debería ser inspirar a los menores a salir más, como con el juego Pokémon Go, propone.