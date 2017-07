Latinoamérica en la Cumbre G-20

La delegación mexicana, encabezada por el presidente Enrique Peña Nieto, llegó en un momento de tensiones diplomáticas con Estados Unidos, marcadas por la cuestión migratoria y en particular por el proyecto del presidente Donald Trump de construir un muro en la frontera entre ambos países y hacérselo pagar a México.

Por eso será clave la entrevista entre Peña Nieto y Trump que se celebrará al margen de la cumbre, aunque en las últimas horas la cancillería mexicana ha querido rebajar las expectativas del encuentro.

“No esperamos que sea una reunión donde se resuelvan temas de fondo” dijo el miércoles el secretario de Exteriores mexicanos, Luis Videragay, en una entrevista a la cadena Televisa, y anunció que no se hablará del muro en el encuentro “porque no es un tema de la relación bilateral” que definió como “acto no amistoso”. Para México el G20 ha de servir ante todo para seguir avanzando en una de sus grandes prioridades, la compleja renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), que debería empezar a mediados de agosto. Una “caja de pandora”, en palabras del secretario de de Economía mexicano, Ildefonso Guajardo, que es clave para la economía del país.

Brasil, debilitado por la corrupción

Brasil, la mayor economía latinoamericana, llegó a Hamburgo muy debilitado por las acusaciones de corrupción contra su presidente, Michel Temer.

Tras haber anunciado la cancelación de su viaje a Alemania, Temer cambió de idea y decidió asistir finalmente a la cumbre, probablemente en un intento de salvaguardar la imagen internacional de Brasil tras la gira del mes pasado en Rusia y Noruega, plagada de desencuentros.

El gigante latinoamericano está emergiendo de la peor recesión de su historia, que le llevó a perder más de 7% de su riqueza entre 2015 y 2016. Pero su profunda crisis política pone en duda la recuperación de su economía, que se expandió 1% en el primer trimestre de 2017 respecto al trimestre anterior.

Argentina, en busca de inversiones

Tras proclamar el “fin del aislamiento” de Argentina en la cumbre del G20 en China el año pasado, el presidente Mauricio Macri quiere seguir publicitando las reformas que defiene su Gobierno y buscando nuevas inversiones.

El nuevo canciller argentino, Jorge Faurie, nombrado en junio, prometió que Argentina aportaría una mirada “renovada y desde el sur” al G20, del que asumirá la presidencia en diciembre. En la agenda argentina también estará el acuerdo comercial que el Mercosur (el bloque formado por Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay) lleva años intentando cerrar con la Unión Europea y que podría ver por fin la luz a finales de este año.

Macri también tienen previstas reuniones bilaterales con el presidente francés Emmanuel Macron y la primera ministra británica Theresa May, en la que se tratará entre otras la cuestión de los soldados argentinos enterrados sin identificar en las Islas Malvinas. desde la guerra de 1982.

Peña Nieto

Los presidentes de México, Enrique Peña Nieto, y Francia, Emmanuel Macron, lucieron el jueves, previo al viaje de ambos a Hamburgo, sintonía sobre los principales asuntos, como el cambio climático o el comercio internacional, que serán abordados en la cumbre del G20 en Alemania.

En su primer encuentro cara a cara desde que Macron fue elegido presidente de Francia el pasado mayo, Peña Nieto fue recibido en el Palacio del Elíseo para mantener una cena de trabajo en la que ambos se comprometieron a reforzar el vínculo bilateral.

“Hemos decidido fortalecer la asociación estratégica entre ambos países, que ha permitido que dos tercios de la inversión histórica de empresas francesas en México se haya registrado en los últimos cuatro años”, explicó Peña Nieto en una declaración común antes de celebrar la cena. El mexicano repasó las visiones comunes que comparte con el francés, ya que, a su juicio, “somos dos países que creemos en la apertura económica, en el multiculturalismo y en la globalización”, aunque apostó por ampliar esa amistad “a espacios no solo económicos, sino también en educación, salud y otros ámbitos”. En cuanto a los asuntos que ocuparán la agenda del G20, Peña Nieto se comprometió con Macron a cumplir con los compromisos del Acuerdo de París sobre el clima, y a hacer regularmente una evaluación en los avances registrados.

También aseguró que informará a su colega francés del próximo inicio de la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (Tlcan), después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, amenazase con romperlo.

Macri

El presidente argentino, Mauricio Macri, invitó el jueves desde Hamburgo a llevar a Buenos Aires la lucha por un mundo mejor, coincidiendo la presidencia del G20 que detentará Argentina y ante el multitudinario público del “Global Citizen Festival” que aclamó a Coldplay, Shakira y Pharrell Williams. “Os invito a Buenos Aires”, dijo el líder argentino, ante el público que llenaba el festival celebrado en Hamburgo, en la víspera de la cumbre del G20 que abrirá mañana en su calidad de anfitriona la canciller Angela Merkel, con el presidente estadounidense, Donald Trump, y el ruso Vladímir Putin entre sus asistentes.

Macri lanzó desde el escenario de la Arena de Hamburgo un mensaje en favor de la unidad contra el cambio climático, a favor de la educación y de la igualdad de oportunidades para las niñas, además de alertar sobre la necesidad de estar a la altura de los cambios en el mundo.