¿A qué videojuego estás enganchado?

¿Se imaginan que la guerra más grande del momento tuviera ya cien millones de soldados enfrentados en escuadrones de cinco contra cinco que buscan, en duro combate, tomar la base enemiga? Pero solo es un juego.

“League of Legends”, más conocido como “LoL”, es el juego en línea más popular del momento. Y, como este, muchos otros causan furor entre millones de personas en todo el mundo.

Entre los juegos de ordenador, el “Lol” es, de lejos, el más jugado. En 2016, cien millones de personas se habían registrado en “League of Legends”. Desde entonces, se ha mantenido en el puesto número uno de todos los ranking de la computadora, como los elaborados mensualmente por Newzoo.com.

Este “MOBA” (juego de estrategia por equipos en tiempo real) no es el único que mueve masas. Hay otras formas de luchar en internet. Una de ellas, con cartas, en enfrentamientos de uno contra uno. Es como se resume la base de “Hearthstone”, el segundo juego de ordenador con mayor número de participantes, perteneciente al titán del “gaming”, Blizzard.

El tercer y cuarto puesto se lo disputan dos juegos, que alternan según el mes: “Minecraft”, un juego de construcción; y “Counter Strike: Global Offensive”, también conocido como “CS:GO”, el “shooter” (juego basado en simular la mira de armas de fuego y disparar) más popular.

La antigua joya de la corona, “World of Warcraft”, un “MMORPG” (juego de rol multijugador masivo en línea), sigue manteniéndose en el top cinco mes a mes, siendo el favorito de su género.

Conocido como “WoW” ofrece todo un universo alternativo, con continentes, razas, tecnología y magia propias, que espera a ser descubierto por los millones de jugadores que, día a día, luchan por defenderlo de todo mal, mientras se enfrentan para resolver sus conflictos culturales.

Diversión a golpe de botón

Pero las guerras vía videojuego no solo tienen lugar en el ordenador, las videoconsolas también son un campo de batalla. Es algo que puede comprobarse echando un ojo a las estadísticas que actualiza periódicamente el medio especializado Newesc.com.

Allí, el juego más vendido del mundo es “Horizon: Zero Dawn”, para la consola “Play Station 4” (“PS4”), del género de acción y aventuras, con un mundo abierto para un único jugador, listo para ser recorrido y protegido ante las amenazas y los enemigos que su protagonista ha de ir superando.

Le sigue muy de cerca “Resident Evil VII: Biohazard”, también para PS4. Un videojuego de supervivencia en un mundo de zombis e infectados, perteneciente a una saga que se ha llevado incluso a la gran pantalla. ¿Será tan divertido evitar el fin del mundo si estas criaturas nos invaden más allá de la pantalla?

El tercer juego más popular para las consolas de sobremesa es la continuación de otro clásico, “The Legend of Zelda: Breath of the Wild”, para la “Wii U” (de Nintendo). Un juego de rol y aventuras que también ofrece esa posibilidad de mundo abierto, en las que las decisiones del jugador podrán llevarle por uno u otro lado de la historia, con distintas opciones para recorrer el mapa.

Este último juego es compatible con la última consola portátil de la compañía, la “Nintendo Switch” y es, de hecho, esta compatibilidad la que genera su número de ventas.

La batalla en el bolsillo

Zelda no es el único juego que permite llevarse conquistas y aventuras a cualquier lugar. Los videojuegos para consola portátil siguen teniendo su nicho en el mercado. Junto a “Zelda”, el más vendido, según Newesc.com, es “Pokémon: Sol y Luna”, para el anterior modelo portátil de Nintendo, la “Nintendo 3DS”.

La última entrega de la archiconocida franquicia, fue un éxito de ventas desde su lanzamiento y se mantiene en lo alto de la lista de 2017. La manera de luchar en este mundo es —¿cómo no?— junto a las diversas criaturas que pueblan ese universo ficticio, los Pokémon.

Sí, son los mismos que hay que capturar en nuestro propio mundo con el juego para “Smartphone”, “Pokémon: GO”, que desató toda una fiebre el pasado verano, y que sigue manteniendo a entrenadores que luchan con el teléfono móvil.

Y es que tanto en iPhone como en Android, la oferta de juegos para llevar la batalla en el bolsillo también es amplia. Los hay que incluso son versiones de los juegos arriba mencionados, como es el caso de “Hearthstone”, que ofrece para estos dispositivos una versión 100% compatible con la de PC.

Las cartas son un método de batalla con bastante preferencia, porque otro de los títulos más populares en el teléfono móvil es el “Clash Royal”, otro juego de naipes perteneciente a los mismos creadores de la app “gaming” de estrategia y construcción, “Clash of Clans”.

En las consolas portátiles, demostrando que las criaturas se llevan la palma, el tercer juego de más éxito es “Monster Hunter Double Cross”, todavía inédito en occidente, y cuya saga se caracteriza, de nuevo, por la caza de monstruos.

En definitiva, frente a la computadora, a los mandos, o en el bolsillo, hay guerras combatidas por millones de soldados, cuyas armas son, tan variadas como inimaginables: es la magia de los videojuegos.