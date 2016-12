Donald Trump cenó con Carlos Slim en Florida

El presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, cenó con el magnate mexicano Carlos Slim, quien había criticado las posturas del republicano durante la campaña electoral, confirmó su equipo de transición.

Trump cenó con Slim el sábado en Mar-a-Lago, su resort en Palm Beach, Florida (sureste) y describió la velada como una "cena agradable con un hombre maravilloso", reportó el diario The Washington Post, que cita un comunicado del presidente electo.

Una fuente cercana a Trump confirmó la cita en un correo a la AFP.

La cena también fue confirmada en Ciudad de México por un vocero del grupo Carso, propiedad del magnate de las telecomunicaciones.

El presidente electo Trump "tuvo la amabilidad de invitar al ingeniero Carlos Slim a una cena muy cordial, con un muy buen ánimo para México y los mexicanos", escribió en la red social Twitter Arturo Elías Ayub, vocero y yerno del magnate.

El mismo Donald Trump confirmó este martes que se reunió con Slim, al que calificó de "un gran tipo", aunque no detalló de qué había hablado con él.



En un mensaje por la red Twitter, Trump explicó que Slim, "el gran hombre de negocios" de México, lo había llamado para reunirse. "Nos reunimos. ¡ES UN GRAN TIPO!", agregó.

Yes, it is true - Carlos Slim, the great businessman from Mexico, called me about getting together for a meeting. We met, HE IS A GREAT GUY!