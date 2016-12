Donald Trump califica el atentado en Berlín de “ataque a la humanidad”

El presidente electo de EE.UU., Donald Trump, calificó hoy de "ataque a la humanidad" el atentado en Berlín del pasado lunes en el que murieron 12 personas y 40 más resultaron heridas.

"Es un ataque a la humanidad. Eso es lo que es. Un ataque a la humanidad y tiene que ser detenido", manifestó Trump sobre el ataque perpetrado en un mercadillo navideño y que ha sido reivindicado por el grupo yihadista Estado Islámico (EI).



En declaraciones a la prensa en Florida, donde pasa estos días previos a la Navidad, el magnate, aunque sin mencionarlo explícitamente, se reafirmó en sus planes de crear un registro de musulmanes o de controles muy estrictos para personas de ciertas nacionalidades.



"Conocen mis planes. Todo este tiempo he demostrado que tengo razón, que estoy correcto al ciento por ciento. Lo que está sucediendo es vergonzoso", afirmó el presidente electo en escuetas declaraciones en el club social de su propiedad Mar-a-Lago, en Pal Beach, en donde trabaja estos días para formar su futuro gabinete.



Las autoridades de Alemania buscan sin descanso al presunto autor del mortal atentado, un joven de 24 años al que las autoridades de Túnez han identificado como Anis Amri, y por el que Alemania ha ofrecido una recompensa de 100.000 euros por pistas que ayuden a encontrarlo.



Las autoridades alemanas creen que Amri, sobre el que pesa una orden de busca y captura "por robo a mano armada" desde 2015, sería el conductor de un camión que el lunes atropelló a decenas de personas en un mercadillo navideño en esta ciudad.



Trump dijo que no ha hablado sobre lo sucedido con el presidente en funciones de EE.UU., Barack Obama, con el que no conversa desde hace dos días.



El suceso de Berlín ocurrió el mismo día en el que el embajador ruso en Turquía, Andréi Karlov, fue asesinado cuando asistía a una exposición fotográfica, por disparos hechos por un policía turco antidisturbios que lanzó gritos en favor de los habitantes de la ciudad siria de Alepo, bombardeada por aviones sirios y rusos.



Ese mismo día, Trump calificó este asesinato de "una violación a todas las reglas del orden civilizado" y que debe ser "condenado mundialmente".