Putin llama a Asad para felicitarlo por la “liberación” de Alepo

El presidente ruso Vladimir Putin llamó el viernes a su homólogo sirio, Bashar Al Asad, para felicitarlo por la "liberación" de Alepo, anunció el Kremlin.

"Este éxito fue posible gracias a los esfuerzos por todos los que se comprometieron con la lucha contra el terrorismo en Siria" explicó la presidencia rusa, para quien "el objetivo es concentrarse en las cuestiones que atañen la resolución pacífica" del conflicto.

El presidente ruso, agrega la nota, "subrayó que ahora el principal objetivo es centrar los esfuerzos en promover la resolución pacífica del conflicto, en particular mediante la firma de un acuerdo sobre una solución integral a la crisis siria".



"La liberación de Alepo de elementos radicales es un componente importantísimo de la normalización plena en Siria y también, confío, en la región en general", dijo horas antes el jefe del Kremlin en una reunión con su ministro de Defensa, Serguéi Shoigú.



Agregó que la operación militar en Alepo, en particular en su parte humanitaria, concluyó con "la participación directa, por no decir decisiva", de los militares rusos.

Por su parte, Shoigú destacó que las operaciones en Alepo se llevaron a cabo "en estrecho contacto con los colegas de Irán y Siria".



"Ahora debe comenzar la siguiente etapa. A mi modo de ver, estamos muy cerca de lograr un acuerdo para un alto el fuego total en el territorio de Siria", subrayó.



El titular de Defensa indicó que la población civil ha comenzado a regresar "activamente" a Alepo, y agregó que especialistas rusos junto a sus colegas locales trabajan en el restablecimiento de los suministros de electricidad y agua potable.



Además, Shoigú informó al jefe del Estado de que ayer, "a fin de preservar el orden en los territorios liberados", fue desplegado en Alepo un batallón de policías militares.