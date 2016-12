Israel convoca a embajadores del Consejo de Seguridad para protesta formal

El Ministerio de Exteriores de Israel ha convocado hoy a todos los embajadores de los países del Consejo de Seguridad con los que tiene relaciones diplomáticas, entre ellos España, para presentarles una protesta formal por su voto a favor de una resolución contra los asentamientos judíos.



Fuentes de Exteriores dijeron a los medios que debido a que hoy es día de Navidad algunos de los embajadores no se encuentran en el país, por lo que han sido convocados sus segundos o encargados de negocios.



Se trata de los diplomáticos de mayor rango que estén en el país de China, Francia, Rusia, Gran Bretaña, España (presidenta de turno del Consejo este mes), Egipto, Japón, Ucrania, Uruguay y Angola, mientras que el embajador de EEUU no ha sido convocado por abstenerse en la votación.

Fuentes diplomáticas españolas en Tel Aviv consultadas por Efe han confirmado la recepción de la convocatoria a la sede del Ministerio en Jerusalén a las 16.00 hora local (14.30 GMT), y que acudirá el segundo del embajador y encargado de negocios en este momento, Miguel Moro Aguilar.



El embajador Fernando Carderar Soler no se encuentra en el país.



Los de Nueva Zelanda y Senegal no tienen embajador in situ, y con Venezuela y Malasia, Israel no tiene relaciones diplomáticas.



Estos cuatro países apadrinaron la resolución 2334 el pasado viernes, después de que Egipto, redactor original de la misma, la retirase de la mesa del Consejo por presiones de Israel.



La orden de convocar a los embajadores con carácter de urgencia, y a pesar de ser día de Navidad, ha salido de la oficina del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, que es también el titular de Exteriores.



Según fuentes del Ministerio, cada representante extranjero será recibido de forma separada por el director general adjunto de cada aérea geográfica en cuestión, con el fin de trasladarle la "protesta formal" de Israel por el voto favorable a la resolución el viernes.



La convocatoria de los diplomáticos es una nueva medida israelí en respuesta a la resolución que define como ilegales los asentamientos judíos en los territorios ocupados de Jerusalén Este y Cisjordania y que el viernes fue aprobada por 14 votos a favor, ninguno en contra y la crucial abstención de EEUU, cuyo embajador, Dan Shapiro, no ha sido convocado al ministerio.





El Gobierno israelí ha calificado la resolución de "vergonzosa" y ha volcado toda su indignación contra la Administración del presidente Barack Obama, al que ha acusado de "abandonar a Israel su suerte" en un foro que tradicionalmente considera hostil a los intereses israelíes.