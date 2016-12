Putin y Trump bajan tensión

El presidente ruso, Vladímir Putin hizo lo impensable, se abstuvo de responder con contramedidas a las sanciones adoptadas por la Casa Blanca por la supuesta injerencia rusa en las elecciones presidenciales.

"No le vamos a crear problemas a los diplomáticos estadounidenses. No expulsaremos a nadie. No prohibiremos ni a sus familias ni a sus hijos disfrutar de sus lugares habituales de descanso en las fiestas navideñas", aseguró Putin en una declaración difundida por el Kremlin.

"Reservándonos el derecho a medidas de respuesta, no nos rebajaremos al nivel de una diplomacia irresponsable y de 'andar por casa'", dijo el presidente ruso, cuando todos esperaban una andanada de contramedidas "recíprocas", como adelantó anoche el propio Kremlin.

Se refería en particular al cierre de dos complejos residenciales ubicados en Maryland y Nueva York, que Rusia utilizaba presuntamente con propósitos de inteligencia, y que "han sido declarados nidos de espías", según el ministro ruso de Exteriores, Serguéi Lavrov.

Buscará acercamiento

Putin destacó que: "teniendo en cuenta la práctica internacional, la parte rusa tiene todos los motivos para adoptar una respuesta adecuada".

Pero a renglón seguido aseguró que "los próximos pasos para el restablecimiento de las relaciones ruso-estadounidenses los tomaremos partiendo de las políticas que proponga la administración del presidente Donald Trump", que toma posesión el próximo 20 de enero.

Putin ha negado en numerosas ocasiones en los últimos meses que el Kremlin esté detrás de los ataques cibernéticos perpetrados contra EE. UU. durante la campaña electoral, afirmaciones que han sido repetidamente secundadas por Trump.

"¿Acaso Estados Unidos es una república bananera? EE. UU. es una gran potencia ¿Cómo puede Rusia influir en la elección del pueblo estadounidense?", se preguntó Putin en una ocasión.

Y acusó a la candidata demócrata, Hillary Clinton, de intentar "desviar la atención" sobre el contenido de los mensajes divulgados por WikiLeaks con cortinas de humo como los supuestos ciberataques rusos.

Putin tachó las sanciones de la administración saliente de pasos "inamistosos" y "provocadores" encaminados a dañar "aún más" los lazos bilaterales, lo que se contradice con los intereses de ambos pueblos y perjudica al sistema de relaciones internacionales.

Lamentó que la administración de Barack Obama termine su segundo mandato de esa forma, pero con todo, le deseó al presidente saliente y a su familia unas felices fiestas.

Rechaza sugerencia

El caso es que poco antes de que Putin hiciera esa declaración, Lavrov le había propuesto en una reunión claramente escenificada expulsar a 35 diplomáticos estadounidenses en respuesta a la medida adoptada por Washington.

"La reciprocidad es ley diplomática en las relaciones internacionales. Por eso, proponemos al presidente de Rusia que declare personas 'non grata' a 31 funcionarios de la embajada de EE. UU. en Moscú y a otros cuatro del Consulado estadounidense en San Petersburgo", señaló.

La cancillería rusa también propuso cerrar el acceso a diplomáticos norteamericanos a una de las residencias que tiene la embajada estadounidense en Moscú.

"La administración saliente de Barack Obama, que culpa a Rusia de todos los pecados mortales, ha acusado sin pruebas a la parte rusa de injerencia a nivel estatal en la campaña electoral de EE. UU., que habría dado como resultado la derrota de la candidata demócrata", recordó Lavrov.

Las nuevas sanciones impuestas ayer a Moscú, aseguró el ministro, han sido aprobadas "sin ningún tipo de pruebas" que sostengan las acusaciones.

Trump Felicita a Putin

El presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, elogió este viernes al presidente ruso, Vladimir Putin, por no reaccionar inmediatamente a las sanciones de Washington por la presunta injerencia en sus elecciones.

"Gran jugada en la postergación, por V. Putin; Siempre supe que él era muy inteligente", escribió Trump en Twitter.

El magnate republicano, que ha prometido un acercamiento con Rusia cuando llegue a la Casa Blanca el 20 de enero, respondió así al sorpresivo anuncio de Putin de no tomar represalias contra las sanciones impuestas por el gobierno de Barack Obama sobre agencias de inteligencia rusas.

Contra la sugerencia del jefe de la diplomacia rusa, Serguéi Lavrov, Putin decidió "no expulsar a nadie" en respuesta a la expulsión decidida el jueves por Obama de 35 "agentes rusos" en Estados Unidos, acusados por Washington de injerencia en sus elecciones presidenciales.

El gobierno de Obama acusa a Rusia de piratear y difundir correos electrónicos del partido demócrata y del equipo de su candidata presidencial, Hillary Clinton, para inclinar la elección a favor de Trump, quien salió victorioso.

Pero el próximo presidente estadounidense ha desestimado las acusaciones de interferencia electoral y las denunció como un intento de los demócratas para deslegitimar su triunfo.