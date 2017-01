Turquía acusa al gobierno de Obama de apoyar el terrorismo en Siria

El primer ministro turco, Binali Yildirim, acusó hoy al gobierno del presidente de Estados Unidos, Barack Obama, de apoyar el terrorismo, lo que calificó de "escándalo", en alusión al respaldo de Washington a las milicias kurdo sirias que combaten el grupo terrorista Estado Islámico (EI) en Siria.



En declaraciones televisadas, Yildirim dijo esperar que el gobierno del presidente electo en Estados Unidos, Donald Trump, cambie esa política tras asumir el caro el próximo día 20, y aseguró que actualmente Turquía es el único país que realmente lucha contra el EI.



Yildirim afirmó que la administración de Obama apoya el terrorismo al tratar de "derrotar a un grupo terrorista (el EI) con otro grupo terrorista", en referencia a las milicias kurdo sirias Unidades de Protección del Pueblo kurdo (YPG).

Lea más: Trump no cree en misil de Corea del Norte

Es un "truco de la administración de Obama", añadió el jefe del Gobierno turco, quien expresó su esperanza en el nuevo gabinete estadounidense "ponga fin a este escándalo".



"Es hora de tomar una decisión entre ser amigo o enemigo. Desde hace años estamos juntos con Estados Unidos en la OTAN. Somos socios estratégicos", recordó el jefe del Gobierno turco ante el grupo parlamentario de su partido, el de Justicia y Desarrollo (AKP).



"Esta asociación no puede quedar ensombrecida por las YPG y el PYD" (Partido de la Unión Democrática, brazo político de las milicias kurdo sirias)", añadió.



"¿Quieren ustedes estar junto a Turquía o abrir sus brazos al terrorismo?", preguntó Yildirim.



Ankara considera a las YPG una organización terrorista, vinculada al proscrito Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK), la guerrilla kurda en Turquía.



Yildirim afirmó que Turquía es el único país que está luchando contra el EI, mientras que los demás (que participan en la coalición internacional contra el EI liderada por EEUU) no hacen prácticamente nada.



El primer ministro recordó que desde que el ejército de su país entró por tierra en Siria con la ofensiva "Escudo del Éufrates", lanzada hace 133 días, mató, junto al Ejército Libre Sirio (ELS), a 1.270 combatientes del EI y capturó a otros 1.561.



"Estados Unidos no hace nada. Solo palabras. Lo que hace es dar abiertamente armas al PYD y a las YPG para apoyar el terrorismo en Turquía", insistió.



"Nuestra expectativa es que el nuevo gobierno de Estados Unidos ponga fin a esta deshonra. No responsabilizamos a la nueva administración por ello. Es un asunto del gobierno de Obama", concluyó Yildrim.