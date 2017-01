Tiroteo en aeropuerto de Florida

Un tiroteo provocó este viernes la muerte de varias personas y dejó a otrass heridas en el aeropuerto internacional de Fort Lauderdale, en Florida, dieron a conocer los medios de comunicación de Estados Unidos.

La Policía informó de que el sospechoso de cometer el tiroteo ya ha sido arrestado y que hay múltiples personas muertas.

El exsecretario de prensa de la Casa Blanca, Ari Fleischer, quien estaba en el aeropueerto al momento del tiroteo, dijo en su cuenta de Twitter, que todos salieron corriendo cuando empezaron los disparos.

En el aeropuerto la Policía ha evacuado a los pasajeros hacia la pista, mientras que perros efectúan un rastreo en busca de explosivos.

Por el momento, solo se conoce de un solo hombre armado, mientras que las autoridades continúan con las investigaciones.

"Era un atacante solitario y no tenemos evidencia por el momento de que estuviera actuando junto a nadie más. Está bajo custodia y actualmente estamos investigando", dijo a CNN la alcaldesa del condado de Broward, Barbara Sharief.

There is an ongoing incident in Terminal 2, Baggage Claim. Media availability is at the staging area.