Tiroteo en aeropuerto de Miami deja cinco muertos

Cinco personas murieron y ocho resultaron heridas en un tiroteo este viernes en el aeropuerto de Fort Lauderdale, 50 Km al norte de Miami en Florida, confirmó el alguacil.

“Cinco personas muertas; ocho heridos fueron llevados a un hospital de la zona”, escribió la oficina del alguacil del condado de Broward en su cuenta en Twitter.

Poco antes, la institución había confirmado que había tenido lugar un tiroteo en aeropuerto internacional Fort Lauderdale-Hollywood y que el sospechoso ya estaba bajo custodia.

Todos los servicios del aeropuerto están temporalmente suspendidos, informó la terminal áerea, recomendando a los viajeros contactar a sus aerolíneas para obtener detalles de sus vuelos.

La alcaldesa de Broward, Barbara Sharief, también señaló que el atacante fue arrestado, pero aún se desconocen las razones de su acción.

“Era un atacante solitario y no tenemos evidencia por el momento de que estuviera actuando junto a nadie más. Está bajo custodia y actualmente estamos investigando”, dijo Sharief a la CNN.

Imágenes de televisión mostraban a los pasajeros corriendo para ponerse a salvo y a cerca de dos centenares de personas congregadas sobre la pista del aeropuerto.

