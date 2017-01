Identifican a dos de las víctimas del tiroteo en aeropuerto de Florida

Las cadenas internacionales de noticias han identificado ya a dos de las cinco víctimas del ataque armado ayer en el aeropuerto de Fort Lauderdale, Florida, que lo habría cometido el exmilitar Esteban Santiago Ruiz.

La primera de las víctimas identificadas es Terry Andres, de 62 años, quien planeaba ir de vacaciones con su esposa.

La segunda víctima es Olga Woltering, una mujer que también pensaba vacacionar en este comienzo de año.

La información ha sido divulgada por medios de noticias de Estados Unidos y por periodistas en sus cuentas personales de Twitter, entre ellos Jake Tapper, de la cadena CNN.

El periodista Tapper publicó dos tuits para confirmar a las dos víctimas.

En el primer tuit identifica a Woltering, con una fotografía de ella junto a su esposo.

Two of #FLLshooting victims IDed, one of them is on the right, Olga Woltering

1/2 pic.twitter.com/5PApEtFT7c