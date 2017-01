Chavismo pide al Supremo declarar nulo el “abandono de cargo” de Maduro

El jefe de la bancada oficialista del Parlamento venezolano, Héctor Rodríguez, solicitó hoy al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) declarar nula la sesión del Legislativo en la que se declaró el abandono de cargo del presidente, Nicolás Maduro, y pidió que se investigue a los diputados opositores.

"Hoy venimos a pedir, no solamente la nulidad de los actos del día de ayer sino también solicitamos a este tribunal que juzgue el comportamiento de los diputados de la oposición e indique cuáles son las responsabilidades" jurídicas, políticas, administrativas y penales que deben asumir, dijo Rodríguez desde la sede del TSJ.

El parlamentario sostuvo que la decisión de la AN de declarar el abandono de cargo es una acción "ilegal" e "inconstitucional" porque, según dijo, "no está en ninguno de los artículos de la Constitución".

Rodríguez insistió en que no son los órganos legislativos los que deben evaluar "si les gusta o no les gusta la gestión de un gobernante" y que lo que declaró este lunes el Parlamento es que "el presidente no está, que el presidente se fue, que el presidente abandonó su cargo".

Para cualquier venezolano "es notorio, es público que el presidente Nicolás Maduro está en pleno ejercicio de sus funciones constitucionales", agregó Rodríguez.

Según la Constitución de Venezuela, una falta absoluta del presidente sería su muerte o renuncia, la destitución decretada por parte del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), su incapacidad física o mental, la revocación popular de su mandato; y "el abandono del cargo, declarado como tal por la Asamblea Nacional".

Ante la falta absoluta del presidente, la Carta Magna obliga a celebrar elecciones universales, directas y secretas.

Por otro lado, Rodríguez también indicó que, aunque este lunes se haya votado para desincorporar a los tres diputados impugnados por el Supremo, la AN se mantiene en "desacato" porque no han cumplido con un "conjunto de sentencias" del TSJ y porque, "lo que hoy finge como directiva fue juramentado en condiciones de desacato".

Además de que, declararon la "ausencia" del presidente cuando el TSJ ya les había dicho que no debían hacerlo, "es decir, no solamente se mantiene en desacato sino que incrementan su situación de desacato", afirmó.

El jefe de la bancada opositora del Parlamento venezolano, Stalin González, sostuvo este lunes que con la aprobación este lunes de la desincorporación de tres diputados del Amazonas, cuya elección había sido impugnada, "se acabó la mentira" y el "desacato del Gobierno a la Asamblea Nacional".