Otro herido en el tiroteo del aeropuerto de Fort Lauderdale, EEUU recibe alta

Una persona que resultó herida en el tiroteo en el aeropuerto internacional de Fort Lauderdale este viernes recibió hoy el alta en el Broward Health Medical Center, donde aún quedan otras cuatro víctimas del ataque ingresadas.

Dos de los que siguen hospitalizados en ese centro están en buenas condiciones, pero el estado de los otros dos es “crítico”, de acuerdo con un escueto comunicado difundido para informar del alta médica otorgada hoy.

El hospital no ha informado de la identidad de los ingresados ni de la persona que recibió el alta. Cinco personas murieron el pasado viernes por los disparos que un hombre llegado desde Alaska hizo con una pistola en la sala de recogida de equipajes de la Terminal 2 del aeropuerto internacional de Fort Lauderdale por motivos hasta ahora no determinados.

El exmilitar de origen puertorriqueño Esteban Santiago Ruiz, de 26 años, se entregó a la policía cuando se le acabó la munición de su pistola semiautomática de 9 milímetros que había traído dentro de una maleta que facturó en Anchorage (Alaska), el origen de su viaje, y recogió en Fort Lauderdale.

Santiago Ruiz, que estuvo destinado en Irak dos años como miembro de la Guardia Nacional, está acusado de tres cargos federales que pueden resultar en una condena a muerte, según le informó este lunes la jueza federal Alicia Valle en su primera cita con la justicia.

El hombre, que aparentemente ha experimentado trastornos mentales desde su regreso de Irak en 2011, confesó a la policía haber planeado el ataque en el aeropuerto.

Sus motivaciones no han sido determinadas todavía. Las autoridades no han descartado que se trate de un acto terrorista. Además de causar daño a las personas que disparó, Santiago Ruiz causó un caos en el aeropuerto de Fort Lauderdale, del que todavía no se ha recuperado, pues más de 20,000 piezas de equipaje fueron abandonadas por sus propietarios o no entregadas.

El personal del aeropuerto trata de regularizar la situación lo antes posible, pero, según han dicho los responsables, eso puede llevar días o semanas. En un día corriente ese aeropuerto recibe entre 80,000 y 100,000 viajeros.