Hija de Raúl Castro anuncia foro sobre violencia de género y turismo sexual

La sexóloga y diputada cubana Mariela Castro, hija del presidente Raúl Castro, anunció hoy la celebración por segunda vez en La Habana de un simposio internacional que abordará temas como la violencia de género, la prostitución, el turismo sexual y la trata de personas.



El simposio, que se llevará a cabo del 23 al 25 de enero, reunirá a académicos e investigadores de Ecuador, Alemania, Canadá, Guatemala, Nicaragua y Sudáfrica y tiene entre sus objetivos contribuir a actualizar y perfeccionar las políticas y estrategias nacionales para la atención a estas problemáticas, explicaron sus organizadores en una rueda de prensa.



Mariela Castro, que es directora del estatal Centro Nacional de Educación Sexual (Cenesex) de la isla, dijo que esta edición incluirá algunas de las tareas de la agenda de trabajo de la primera, celebrada en 2013.



Entre ellas, citó la necesidad de continuar profundizando en las categorías género, violencia de género y prostitución, de manera que pueda brindarse un "soporte teórico" a las diferentes estrategias de atención a varias problemáticas.

La especialista dijo que actualmente se trabaja en el establecimiento de una estrategia nacional integral que abarque la "promoción, prevención y rehabilitación" para la atención de las "causas, manifestaciones e implicaciones" de la violencia de género, la prostitución el turismo sexual y la trata de personas.



Además señaló que en Cuba particularmente la violencia de género sigue "legitimada" como mecanismo de "control y dominación" porque "no se logra superar el modelo patriarcal fácilmente, ni siquiera después de más de 50 años de revolución".



"Es un modelo debilitado por el proceso revolucionario pero no se logra superar totalmente por eso es que en los estudios siguen saliendo evidencias de sus diferentes maneras de expresión en los diferentes ámbitos de la sociedad", subrayó, aunque no mencionó cifras que ilustren el comportamiento de ese problema en la isla.

Castro refirió que en el anterior simposio se identificó que requería de investigación y profundización en el asunto de la prostitución femenina como forma de violencia de género y la invisibilidad de la prostitución masculina como fenómeno social.



Según su visión, la prostitución no se reconoce como trabajo sexual, al ser una forma de "explotación" que además puede ocultar la trata de personas y otras formas de explotación sexual y laboral.



Además abogó por trabajar en el mensaje educativo y de comunicación para la población como parte del programa nacional de educación y salud sexual, con el propósito de "comprender y prevenir con enfoque de derechos y ejercicio de ciudadanía".



Mariela Castro informó que este encuentro se denominara "Berta Cáceres in memoriam" y estará dedicado a la activista de derechos humanos hondureña asesinada en marzo de 2016.