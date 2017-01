Correa asume presidencia del G77

El presidente ecuatoriano Rafael Correa dijo este viernes en la ONU que los muros no son la solución a la inmigración ilegal, al asumir la presidencia del G77+China de manos de Tailandia.

Correa reclamó una mejor distribución de la riqueza y del conocimiento en un discurso en el cual arremetió contra "la globalización neoliberal" y las transnacionales que violan los derechos humanos y ambientales, "como Chevron Texaco que destruyó la selva ecuatoriana".

"Mientras no se resuelva una justa distribución de la riqueza, no se resolverán los problemas sociales y mundiales. La solución para detener la migración no son muros ni fronteras, es la solidaridad, es humanidad", dijo.

El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, que se desplazó desde Ginebra especialmente para asistir al cambio de jefatura del G77, aseguró que el grupo es un socio clave en su objetivo de reformar la ONU.

Ecuador es el país de Latinoamérica que acoge más refugiados, unos 60,000, sobre todo desplazados por el conflicto armado en Colombia. "Ecuador es un ejemplo admirable de solidaridad", se congratuló Guterres.