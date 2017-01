Desplazados por la ofensiva de Mosul empiezan a regresar a barrios liberados

Los desplazados de los barrios orientales de la ciudad septentrional iraquí de Mosul empiezan a regresar a sus hogares a medida que la mitad este de la urbe es reconquistada por las fuerzas iraquíes, pero más residentes huyen de los combates que continúan en otros distritos.



En los pasados días, 1.700 personas se marcharon del campamento de Hasan Shami, en la zona de Al Jazer, al este de Mosul, después de que las tropas gubernamentales expulsaran al grupo yihadista Estado Islámico (EI) de sus barrios, explicó Sadeq Mohamed, responsable del campo gestionado por la Fundación Barzani, una destacada ONG kurda.

"Había unas 11.000 personas (en Hasan Shami), 1.700 se marcharon la semana pasada, pero ayer y hoy estamos recibiendo nuevas familias", detalló Mohamed, quien añadió que los que regresaron a sus hogares lo hicieron a pesar de saber que habían sido destruidos o saqueados.



"Todos están ansiosos por volver a casa", subrayó, después de haber estado más de dos meses en el campamento, establecido tras el comienzo de la ofensiva contra el EI en Mosul y la provincia de Nínive el 17 de octubre de 2016.



A los recién llegados, se les entrega lo básico para sobrevivir en este invierno frío y húmedo: una tienda, mantas, algo comida y combustibles para calentarse y cocinar.



Mohamed calcula que los nuevos registrados se quedarán otros dos o tres meses más, hasta que sus distritos de procedencia también sean arrebatados al EI y vuelvan a ser seguros.



Un recién llegado, Seif Saleh, de 31 años, arribó al campamento anoche, tras huir de Mosul con su mujer, Asmá.



Es kurdo y trabajaba para la comisión electoral en Mosul, por lo que ha estado amenazado por los yihadistas, que la última vez que trató de huir de la urbe a principios de 2016 le arrestaron y le retuvieron durante varios días.



El joven -explicó a Efe- quiere alcanzar a su familia en Duhuk, en el norte de la región autónoma del Kurdistán, mientras que Asmá llora porque sus parientes se han quedado en el interior de Mosul y teme por sus vidas.



Los dos están desconsolados en el interior de su nuevo hogar: una tienda de campaña congelada, dónde sólo hay un colchón, dos mantas y una bolsa con las pertenencias que pudieron llevarse de su casa en el barrio de Al Uahda, al sureste de Mosul.



Mientras, Riad, un joven de 25 años y cabeza de una familia numerosa, consiguió salir de Mosul el pasado mes de noviembre, tras el inicio de la campaña militar contra el último bastión de los extremistas en Irak.



El joven y su familia huyeron de la zona occidental de Mosul, que actualmente sigue bajo el férreo dominio del EI, por la noche y a pie, y anduvieron siete horas hasta alcanzar a las fuerzas gubernamentales, que les trasladaron a Hasan Shami.



Riad pertenece a una tribu de la provincia de Al Anbar que combate al EI en esa región de Irak, en el oeste del país, y aseguró que no pudo escapar antes de Mosul por miedo a que le reconocieran.



Ahora, espera que las tropas irrumpan y liberen el sector oeste de la urbe para regresar a su casa lo antes posible.



Precisamente, cuando las fuerzas iraquíes comiencen su ofensiva al otro lado del río Tigris, que atraviesa Mosul de norte a sur, se espera que el número de refugiados aumente, debido a que la mitad occidental es la que tiene una mayor densidad de población, dijo a Efe Caroline Gluck, una portavoz de la Agencia de Refugiados de las Naciones Unidas (UNHCR).



Los desplazados de la parte oriental de Mosul se encuentran en su mayoría en campamentos en Erbil, capital del Kurdistán, y en Al Jazer, una llanura inhóspita ubicada entre las dos localidades, pero los que salgan por el oeste no tienen adónde ir, de momento.



Ningún organismo internacional o local está presente en esa zona, donde aún tiene presencia el EI.



Según la Organización Mundial de Migraciones (OIM), más de 148.000 personas se han visto desplazadas por la violencia en los pasados casi tres meses, y más de 16.500 han regresado a sus hogares al día de hoy.



No se sabe cuántas personas permanecen en Mosul actualmente, pero al comienzo de la ofensiva la ONU calculaba que eran entre 1,2 y 1,5 millones de habitantes.