Maduro lamenta no presentar informe anual a Asamblea Nacional

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, dijo hoy lamentar no poder presentar el informe anual de su gestión ante la Asamblea Nacional de mayoría opositora por supuestamente mantenerse en situación de desacato, pese a los "esfuerzos por el diálogo", lo que lo obligó a llevarlo ante el Supremo.



Asimismo, y ante las principales autoridades de los poderes Judicial, Moral y Ejecutivo, manifestó su deseo de poder presentar en 2018 el informe correspondiente al año en curso, ante una Asamblea Nacional (AN, Parlamento) que para entonces "transite por el camino de la legalidad".



"Lamento sinceramente no estar en este momento (en la Cámara), luego de haber hecho tantos esfuerzos por el diálogo político y la paz y haber dado suficientes muestras de reconocimiento y respeto a las autoridades que en su momento fueron legítimamente electas para la Asamblea Nacional", dijo en cadena obligatoria de radio y televisión.



Acusó a la oposición de representar un proyecto que está al margen de los "patrones patrios y constitucionales" que por el contrario respalda "los intereses de la oligarquía y del imperialismo".



"Espero que el próximo año 2018 yo, presidente de la república pueda presentar este mensaje anual, esta memoria y cuenta, ante una Asamblea Nacional que esté dentro de la Constitución y transitando el camino de la legalidad, tengo fe que en el 2018 así será", dijo.



Señaló que todos los actos de la AN son nulos al reiterar que está en desacato por no atender a varias sentencias del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) que han pedido que se anule la incorporación de tres diputados indígenas cuya elección en diciembre de 2015 ha sido calificada de fraudulenta por el chavismo.

El mandatario entregó su memoria y cuenta al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y no al Parlamento -como establece la Constitución- luego de que el máximo tribunal lo autorizara, por considerar que la Asamblea legislativa, de mayoría opositora, está en desacato a la justicia y sus decisiones son nulas.

La coalición opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD) acusa al TSJ de servir a los intereses del chavismo.

Maduro aseguró que el gobierno merece una calificación de "siete y ocho" -en una escala del uno al 10- en el cumplimiento de los acuerdos de la negociación, y opinó que la oposición "no llega a uno", pues nunca avanzó en la superación del desacato de la Asamblea a las decisiones de la justicia.