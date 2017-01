Orden de arresto internacional contra excampeón olímpico austríaco de judo por abusos sexuales

El exjudoca austríaco Peter Seisenbacher, medalla de oro en los Juegos Olímpicos de 1984 y 1988 en peso medio, es objeto de una orden de arresto internacional acusado de abusos sexuales a menores de 14 años, informó el lunes la fiscalía de Viena.

Esta orden de arresto fue emitida después de que el sospechoso no se presentara a su proceso en Viena, donde tenía que comparecer el 19 de diciembre, precisó la fiscalía en un comunicado.

Seisenbacher, de 56 años, no se disculpó por su ausencia y no ha dado señales de vida desde entonces. Su abogado, Bernhard Lehofer, aseguró que no ha tenido noticias de su cliente.

Los presuntos hechos fueron cometidos contra dos niñas a las que Seisenbacher entrenaba en Viena, en un período que fue de finales de los años 1990 a principios de los años 2000.

Según la fiscalía, una de las víctimas, inicialmente a los 11 años, sufrió abusos durante tres años. El exjudoca debe también responder a una tentativa de abuso sexual a una tercera niña.

Peter Seisenbacher puso fin a su carrera de competidor en 1988, un mes después de haberse convertido, en Seúl, en el primer judoca en conservar el oro olímpico.

Además de sus dos títulos olímpicos de menos de 86 kilos, ganó también el oro mundial en 1985 y europeo en 1986.

Siempre se negó a hablar de las acusaciones formuladas contra él.