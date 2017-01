El EI corta vía de suministros del aeropuerto militar de Deir al Zur en Siria

El grupo terrorista Estado Islámico (EI) cortó hoy la única vía de suministros terrestres del aeropuerto militar de la ciudad siria de Deir al Zur (norte), controlado por el Ejército, y logró dividir en dos las áreas en poder de las autoridades en la urbe.



La organización Deir al Zur 24, que cuenta con activistas sobre el terreno, afirmó en su cuenta de Twitter que los yihadistas controlaron el área del Proyecto Pueblo Residencial, con lo que han separado la base aérea y el barrio de Harabesh de los distritos de Al Yura y Al Qusur, todos ellos en manos de sus enemigos.

Esta fuente aseguró que los radicales se hicieron también con el dominio del cementerio de la población y de un monte próximo.



Deir al Zur 24 agregó que equipos de élite del EI, procedentes de Irak, están luchando en la localidad siria, donde los enfrentamientos son intensos en el cuartel de la Brigada militar 137, la zona de Panorama y el distrito de los Trabajadores.



El Observatorio Sirio de Derechos Humanos destacó que los extremistas y las fuerzas gubernamentales intercambian fuego de artillería en distintas partes de Deir al Zur y que aviones de combate no identificados están bombardeando posiciones de los yihadistas.



La ONG indicó que el EI se hizo anoche con el dominio del Hospital Al Asad en esta zona, aunque Deir al Zur 24 dijo que el ejército retomó hoy su control.



En un comunicado publicado en internet por el EI, los radicales confirmaron el corte de la vía de suministros terrestres al aeropuerto castrense y afirmaron que han logrado cercar la base aérea, lo que no ha sido corroborado por ninguna otra fuente.



Dentro de la población, "los muyahidines consiguieron controlar siete puntos 'nusairíes' (alauí, secta que profesa el presidente Bachar al Asad) en el barrio de los Trabajadores, y los choques continuaron en distintos ejes", reza la nota, cuya veracidad no pudo ser comprobada.



Asimismo, el EI subrayó que al menos 35 de sus enemigos han perdido la vida durante los combates.



El texto fue emitido por la oficina de información del EI en la provincia de Al Jair, una de las divisiones administrativas del territorio impuestas por los yihadistas y que abarca parte de la región de Deir al Zur.



La agencia de noticias oficial siria, SANA, informó a su vez de que unidades de las fuerzas armadas mataron a decenas de terroristas del EI en operaciones en Deir al Zur.



Según esta fuente, los soldados abatieron a 18 yihadistas, todos ellos extranjeros, en un ataque contra una guarida del EI detrás de una fábrica de conservas al sureste de la ciudad.



Otros radicales perecieron a manos de los militares sirios en operaciones contra un puesto de la "hisba" (cuerpo parapolicial del EI) en el barrio de Al Labed, de Deir al Zur, y en el pueblo de Al Mohsen, al este.



SANA añadió que el ejército destruyó tres puestos del EI, donde había armas automáticas y municiones, en los alrededores del aeropuerto militar de Deir al Zur y en el monte Zarda, donde mataron a un número indeterminado de extremistas.



De acuerdo al recuento del Observatorio difundido hoy, al menos 82 civiles han fallecido en la urbe desde el comienzo de la ofensiva del EI el sábado pasado.

En las filas de los leales al presidente Al Asad, al menos 28 efectivos han perdido la vida en los choques, mientras que 40 seguidores del EI han muerto.



Este es el mayor ataque lanzado desde hace un año por los yihadistas contra Deir al Zur.



Mientas, en la vecina provincia del Al Raqa, el EI ha perdido terreno frente a las Fuerzas de Siria Democrática (FSD), una alianza liderada por las milicias kurdas y respaldada por la coalición internacional encabezada por EEUU.



Las FSD anunciaron hoy en un comunicado que desde el inicio en noviembre de su operación "La Ira del Éufrates" contra los extremistas en Al Raqa han arrebatado al EI 3.200 kilómetros cuadrados en la región.



Asimismo, han conquistado un total de 236 pueblos y decenas de granjas y montes, así como la fortaleza histórica de Yabar, desde el comienzo de su ataque el pasado 6 de noviembre.



La nota apunta que la ciudad de Al Raqa -considerada la capital de facto del califato autoproclamado por los radicales- está actualmente aislada por el norte y el oeste.



El EI declaró a finales de junio de 2014 un califato en Siria e Irak, donde se hizo con el dominio de zonas del norte y el centro.