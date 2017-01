Trump se reúne con hijo de Martin Luther King en medio de nueva polémica

El presidente electo de EE.UU., Donald Trump, se reunió hoy con el hijo mayor de Martin Luther King en una cita que tuvo como fondo recientes críticas del magnate neoyorquino contra un importante defensor de los derechos civiles.



La reunión se celebró en la Torre Trump, de Nueva York, donde el gobernante electo vive y tiene su cuartel general, coincidiendo con el festivo nacional para recordar el nacimiento de Martin Luther King, asesinado el 4 de abril de 1968.



El hijo mayor del líder afroamericano, Martin Luther King III, dijo que había hablado con Trump sobre mecanismos para fomentar la participación electoral de los estadounidenses, como integrante de una institución política que desarrolla una campaña en ese sentido.



Pero la reunión se produjo días después de que Trump criticara al congresista demócrata negro John Lewis, una de las figuras más destacadas en el movimiento de los derechos civiles, después de que él dijera que no veía a Trump como un "presidente legítimo".



"Sólo bla bla bla, sin acciones ni resultados", afirmó Trump en un tuit que difundió el pasado sábado refiriéndose al legislador del estado de Georgia.

El congresista Lewis, agregó Trump, "debería gastar más tiempo en arreglar y ayudar a su distrito, que tiene una forma horrible y se está desmoronando (sin mencionar el alto nivel de crimen), en lugar de quejarse falsamente de los resultados de las elecciones".



Tras su reunión con el presidente electo, Martin Luther King III fue consultado sobre estos comentarios de Trump, pero intentó minimizar la polémica.



"Creo que al calor de las emociones se dicen muchas cosas desde ambas partes", agregó el hijo mayor de la figura más importante en la lucha de los derechos civiles en la reciente historia de Estados Unidos.



"El objetivo es unir a los estadounidenses. Somos unas gran nación", añadió, y dijo que ese era uno de los objetivos de su padre y de su madre, Coretta Scott.



"En algún momento esta nación tiene que ir hacia delante", insistió.



Martin Luther King III hizo sus declaraciones en el vestíbulo de la Torre Trump, donde llegó acompañado por el presidente electo, quien no hizo comentarios a los periodistas y subió al ascensor después de saludar a su invitado frente a las cámaras.



La reunión entre ambos no estaba anunciada en fechas previas y solo fue confirmada a primera hora de hoy por uno de los portavoces del equipo presidencial.



A raíz de las críticas de Trump al congresista Lewis, algunos legisladores demócratas ya han anunciado que no estarán presentes en los actos de la investidura presidencial de Trump, que se realizará el próximo viernes.