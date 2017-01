El Parlamento británico votará el acuerdo final sobre el Brexit

El resultado de las negociaciones sobre la salida del Reino Unido de la Unión Europea (UE) será sometido al parlamento británico, que se pronunciará mediante voto, anunció este martes la primera ministra británica Theresa May.

"El gobierno someterá el acuerdo final a voto en las dos cámaras del Parlamento", declaró May al presentar su estrategia sobre el Brexit, cuyo proceso debe activar a fines de marzo.

May está pendiente además de conocer este mes un dictamen parlamentario que podría obligarle asimismo a consultar con el Parlamento antes de activar el artículo 50 del Tratado de Lisboa, lo que dará inicio al periodo de dos años de negociaciones con la UE.



Al explicar sus planes, la "premier" argumentó que, a diferencia de otros países europeos, el Reino Unido no tiene una Constitución escrita y que la soberanía parlamentaria es la base de su "acuerdo constitucional no escrito".



Además, la primera ministra confirmó que el Reino Unido convertirá las actuales leyes comunitarias en legislación británica cuando salga de la UE, pero será el Parlamento el que decida después qué cambios se harán en cada una de las normas legislativas.

"Esto le dará al país la máxima certeza mientras salimos de la UE. Las mismas reglas y leyes se aplicarán el día después del 'brexit', igual que antes. Será el Parlamento británico el que decida sobre cualquier cambio a la ley después de un escrutinio y adecuado debate parlamentario", explicó May.



La política conservadora, que llegó al poder en julio pasado tras la dimisión de David Cameron por la victoria del "brexit" en el referéndum del 23 de junio, dijo que los británicos votaron a favor del control de sus "propios asuntos", por lo que, sentenció, "vamos a controlar nuestras propias leyes".



Con esta decisión, agregó May, el Reino Unido también dejará la jurisdicción del Tribunal de Justicia europeo.



"Dejar la Unión Europea significará que nuestras leyes serán decididas por (el Parlamento de) Westminster", puntualizó.



May ha indicado que activará el artículo 50 antes de que termine el próximo mes de marzo.