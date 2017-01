Acusan a la esposa del autor de la matanza de Orlando de conocer sus planes

Noor Mateen, esposa de Omar Mateen, autor de la matanza que acabó con la vida de 49 personas en junio de 2016 en una discoteca gay de Orlando (Florida), fue acusada hoy de conocer los planes de su marido y de mentir a las autoridades al respecto.



Noor Mateen hizo hoy su primera aparición ante un juez federal en Oakland (California) tras haber sido arrestada el lunes por la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) de EE.UU. por colaboración, complicidad y obstrucción a la justicia.



El fiscal federal Roger Handberg acusó a Noor Mateen de estar al tanto de los planes de su marido y, posteriormente, de mentir a la Policía de Florida para entorpecer la investigación.



En los días posteriores al ataque, fuentes de la investigación revelaron a la cadena NBC que Noor Mateen había reconocido que estaba junto a su marido cuando este compró la munición para llevar a cabo el ataque, y que intentó convencerle para que no usara la violencia.

La fiscalía agregó que Mateen trató de ayudar a su marido a reunir recursos para el ataque desde abril, un mes antes de que se sucedieran los hechos.



Sin embargo, los abogados de la mujer han negado que ella tuviera cualquier tipo de conocimiento sobre los planes del marido y que procesarla es "un error".



"Sé que es inocente, al cien por cien", dijo Al Salman, tío de la arrestada, en una comparecencia posterior ante los medios. "Es una persona sencilla e inocente. No podría hacer daño a una mosca", agregó.



Salman sostuvo que las acusaciones eran falsas y defendió a la mujer como una víctima de los "abusos domésticos" de su marido.



Asimismo, Salman indicó que la familia no ha explicado al hijo del matrimonio, de 4 años, que su madre está bajo arresto, acusada de no detener el peor ataque terrorista en suelo estadounidense desde los atentados del 11 de septiembre de 2001 en Nueva York.



Antes de morir por los disparos de las fuerzas del orden, en las conversaciones que mantuvo con el teléfono de emergencia 911, Omar Mateen juró lealtad a Abu Bakr a-Baghadadi, líder del grupo terrorista Estado Islámico, y pidió que EE.UU. dejase de bombardear Siria.



Noor Mateen regresará mañana, miércoles, ante el juez para la lectura de cargos.