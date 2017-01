La última conferencia de prensa de Obama como presidente de Estados Unidos

El presidente estadounidense Barack Obama, dijo este miércoles que era de interés de Estados Unidos tener lazos "constructivos" con Rusia, pero reconoció que la relación retornó a un "espíritu confrontativo" cuando Vladimir Putin regresó a la presidencia.

"Creo que es de interés de Estados Unidos y del mundo que tengamos una relación constructiva con Rusia. Ese ha sido mi enfoque a lo largo de mi presidencia", dijo Obama en su última rueda de prensa antes de entregar el cargo el viernes a Donald Trump.

También afirmó que no ve posible que Israel pueda seguir siendo "judío y democrático" si no se consigue una solución de dos Estados y aseguró que al final de su Presidencia ha tratado de enviar un mensaje a su aliado de que esa posibilidad puede estar esfumándose.



"(Sin una solución de dos Estados) no veo cómo este asunto puede resolverse de una forma que mantenga a Israel como país judío al mismo tiempo que democrático", dijo Obama.

En su última comparecencia ante medios de comunicación, el mandatario saliente advirtió contra medidas que limiten el trabajo de la prensa u ordenen la deportación de migrantes indocumentados llegados en su niñez, tachándolas como amenazas a los "valores medulares" del país.

"Hay una diferencia entre el normal funcionamiento de la política y ciertos temas donde nuestro valores medulares pueden estar en riesgo (...) Pongo en esa categoría los esfuerzos institucionales de silenciar el disenso y la prensa, y por deportar chicos que crecieron aquí y en la práctica son estadounidenses", señaló.

Obama hizo referencia a que Estados Unidos y Cuba mantuvieron "duras" negociaciones que permitieron a Washington poner fin a la política de "pies secos y pies mojados" para los inmigrantes cubanos, pero lograron una política "justa y apropiada".

Esa política era "un resabio de una vieja forma de pensar que no tenía sentido en estos días y en esta era", dijo Obama, para añadir que los dos países "alcanzamos una política (migratoria) que pienso que es justa y apropiada a la naturaleza cambiante de la relación" bilateral.