Maduro se dice “dispuesto a todo” en el diálogo pero sin condiciones previas

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, aseguró hoy que su Gobierno está "dispuesto a todo" en la mesa de diálogo -en la que participa junto a la oposición- pero sin el establecimiento de condiciones previas, aunque asomó una posible exigencia por parte del oficialismo.



"Estamos dispuestos a todo en la mesa de diálogo en el marco de la Constitución (...) ¿Qué exige el Gobierno? Diálogo sin condiciones, es lo que exigimos, sentarnos, vernos a los ojos, conversar todos los temas sin condiciones", dijo el mandatario desde el palacio presidencial de Miraflores en rueda de prensa.



Maduro afirmó que su gobierno tiene "capacidad de diálogo y de entendimiento", así como "capacidad y flexibilidad para buscar acuerdos", ítems que, dudó, posea la opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD).

Sin embargo, dijo que una exigencia del oficialismo a la MUD "sería" que estos se incorporen a la comisión de la verdad, una instancia creada por Maduro a principios de 2016 para que el Parlamento pusiera freno al proyecto de ley de amnistía para opositores presos por distintos delitos.



El jefe de Estado señaló además que el oficialismo no está dispuesto a ceder en el cumplimiento de la Constitución y reiteró que el diálogo "no tiene alternativa", por lo que dijo aspirar a que las negociaciones "continúen su marcha (...) para que trabajemos en función del país".



Maduro indicó antes que los acompañantes internacionales de la mesa de diálogo "ya están llegando" al país para una "sesión de trabajo bien interesante" que, afirmó, se llevará a cabo durante los días jueves y viernes.



Las negociaciones entre el Gobierno y la oposición entraron en diciembre en una "fase de revisión" por el incumplimiento de los acuerdos, algo por lo que ambas partes se acusan mutuamente.



La MUD ha dicho que no se reunirá con el Gobierno hasta tanto este no cumpla con los acuerdos, entre los que se cuentan la liberación de políticos presos y el establecimiento de un cronograma electoral que incluya comicios presidenciales.