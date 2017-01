El Supremo dictamina mañana si "brexit" necesita autorización del Parlamento

El Tribunal Supremo, máxima instancia judicial británica, dará a conocer este martes su dictamen sobre si el Gobierno de Theresa May puede activar el "brexit", la salida del Reino Unido de la UE, sin consultar antes al Parlamento.



Los once jueces del Supremo darán a conocer sobre las 09.30 GMT de mañana su histórico fallo, que determinará los próximos pasos sobre el proceso de ruptura del Reino Unido de la Unión Europea (UE).



El Supremo deberá decidir si acepta el recurso presentado por el Gobierno contra un dictamen anterior del Tribunal Superior de Londres, que el pasado 3 de noviembre estableció que los diputados deben ser consultados antes de invocar el artículo 50 del Tratado de Lisboa, que inicia el proceso de negociaciones para la salida.



El Tribunal Superior había fallado en noviembre en favor de la empresaria Ginna Miller, quien, en representación de un grupo de ciudadanos, acudió ante la Justicia para defender que May no podía comunicar a Bruselas que activaba el artículo 50 sin una votación previa de la Cámara de los Comunes del Parlamento.



Los abogados de Miller argumentaron que la salida de la UE supondrá que los británicos perderán las ventajas adquiridas con la entrada del país en la Comunidad Económica Europea (CEE) en 1972.

Esos letrados insistieron en que solo el Parlamento de Westminster puede retirar esos derechos.



Sin embargo, el Gobierno ha defendido que puede activar el artículo porque el Reino Unido es constitucionalmente "dualista", ya que el poder es ejercido por el Parlamento y por los ministros.



El Gobierno de May sostiene que el referéndum del 23 de junio de 2016, en el que un 51,9 % frente a un 48,1 % de los británicos votó por dejar la UE, le da el mandato suficiente para negociar el "brexit" sin una votación previa de la Cámara de los Comunes.



Sin embargo, las regiones de Escocia, Gales e Irlanda del Norte han reclamado que sus Parlamentos autonómicos sean consultados antes de iniciar la ruptura con Bruselas.



Según los medios de comunicación, los jueces del Supremo rechazarán el recurso del Gobierno y darán la razón al grupo de ciudadanos para que sea consultado el Parlamento antes de emprender el "brexit".



En caso de que sea así, el Ejecutivo tiene previsto presentar en el Parlamento un proyecto legislativo sobre el "brexit" muy breve, posiblemente de una línea, para acelerar el trámite parlamentario y mantener el calendario presentado por May.



El Partido Laborista, primera formación de la oposición británica, ha indicado que, si hay una votación parlamentaria, no tiene previsto bloquear la puesta en marcha del artículo 50.



La primera ministra ha insistido en que lo invocará antes de finales de marzo próximo, por lo que el Reino Unido estaría fuera del bloque europeo en la primavera de 2019.



La semana pasada, May confirmó que someterá a una votación parlamentaria el acuerdo final que se alcance con Bruselas sobre la salida británica de la UE y la futura relación que tendrá el Reino Unido con sus vecinos europeos.