Vicente Fox llama "niño" a Trump y dice que nadie gana con "guerra" comercial

El expresidente de México Vicente Fox afirmó hoy que el mandatario estadounidense, Donald Trump, está actuando "como un niño" y advirtió que nadie saldrá ganando con una "guerra" comercial entre ambos países.



"Aquí tenemos al empresario Trump ya en la silla presidencial y actuando como un niño, como si fuera el jefe de sus corporaciones, haciendo acuerdos, según dice, pero en realidad molestando a todo el mundo", dijo Fox en una entrevista al canal de televisión CNBC.

El expresidente criticó con dureza la última propuesta lanzada por la Casa Blanca de gravar las importaciones mexicanas para financiar la construcción del muro en la frontera y advirtió que nadie ganará con una "guerra" comercial entre ambos países.



"México no va a pagar nada por ese muro, ni ahora ni nunca", reiteró Fox, quien aseguró que no entiende lo que está pasando en Estados Unidos y felicitó al mandatario mexicano, Enrique Peña Nieto, por cancelar su viaje a Washington.



El exmandatario afirmó que gravar con un impuesto del 20 % a las importaciones de México, tal como sugirió este jueves el portavoz de la Casa Blanca, Sean Spiecer, terminará impactando negativamente en los consumidores estadounidenses y en sus empresas.

"Nadie gana con una guerra comercial. Esto es lo que tenemos que hacerle comprender a este niño, a este ejecutivo empresarial. No es lo mismo que en los negocios, el comercio es algo que beneficia a todas las partes", dijo Fox.



Preguntado sobre las últimas decisiones adoptadas por empresas como Ford y General Motors, el expresidente aseguró que el sector automotriz estadounidense no puede competir en una economía global si fabrica sus vehículos en Estados Unidos.



"La producción en Estados Unidos se hace con unos costes tan elevados y con una calidad tan... mediocre, que no te permiten ser competitivo, no es posible competir fabricando en Estados Unidos", insistió Fox.



Finalmente, el expresidente afirmó que "el mundo es mucho más grande que Estados Unidos", por lo que México no tendría "ningún problema" en encontrar otros socios comerciales como China, la segunda mayor economía del mundo.



"China vendrá e invertirá en México y estoy seguro de que al señor Trump no le gustaría ver torres de telecomunicaciones chinas a lo largo de la frontera, pero es lo que nos está forzando a hacer", sentenció.